UNO-Chef Guterres trifft Pompeo in Washington

WASHINGTON. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres trifft sich am Dienstag mit US-Außenminister Mike Pompeo. Es gibt eine breite Palette an Themen.

Das kündigte Guterres' Sprecher Farhan Aziz Haq am Montag in New York an, ohne Details oder mögliche Gesprächsthemen zu nennen.

Die beiden Spitzendiplomaten könnten über aktuelle Themen wie den Atomkonflikt mit Nordkorea als auch den gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi sprechen. Auch die Nachfolge der amerikanischen UNO-Botschafterin Nikki Haley könnte zur Sprache kommen. Haley hatte vor zwei Wochen angekündigt, ihr Amt zum Jahresende aufzugeben.

Guterres steht wegen des zurückgefahrenen Engagements der USA innerhalb der Vereinten Nationen im ständigen Dialog mit Haley. Guterres und Pompeo hatten sich im Juni und Juli in Washington beziehungsweise in New York zu Gesprächen getroffen. Dabei ging es vor allem um Entwicklungen im Konflikt mit Nordkorea.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema