UN-Migrationspakt: Auch Israel und Polen sagen Nein

NEW YORK. Israel sowie Polen werden den UN-Migrationspakt ebenfalls nicht unterzeichnen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe das Außenministerium dazu angewiesen, hieß es: "Wir sind entschlossen, unsere Grenzen gegen illegale Einwanderer zu schützen." Israel bemüht sich seit Monaten um die Abschiebung Zehntausender afrikanischer Migranten. An der Grenze zu Ägypten wurde eigens eine Sperranlage gebaut.

Beinahe gleichzeitig gab Polen gestern bekannt, dass es dem Abkommen nicht beitreten werde. "Wir glauben nicht, dass der Pakt eine gute Lösung ist. Es ist keine Methode, um die Migrationskrise zu reduzieren, ganz im Gegenteil", sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Zuvor hatten schon Österreich, die USA, Ungarn, Tschechien, Bulgarien und Estland dem Pakt eine Absage erteilt.

Mit dem Abkommen will die UNO erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen. Das rechtlich nicht bindende Dokument soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Es soll am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden.

