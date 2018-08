Türkei fordert Neustart der Zollunion-Gespräche mit EU

Wie ich in einer TV-Diskussion gesehen habe, hat allein eine kleine Drohung mit "Hermss-Bürgschaften" in Ankara einen schlagartigen 180^-Dreh gegenüber der EU bewirkt.



Dieser Vorstoß dürfte eines der Ergebnisse davon sein, freilich in einem Tonfall, der auf "Gesicht wahren" daheim ausgerichtet ist.