Trumps Irak-Blitzbesuch löste in Bagdad heftige Kontroversen aus

BAGDAD. Der US-Präsident betonte bei einem überraschenden Truppenbesuch, dass die USA nicht mehr länger Weltpolizist sein könnten.

Soldaten durften Selfie mit ihrem Präsidenten und der First Lady machen Bild: APA/AFP/SAUL LOEB

Dem überraschenden Truppenbesuch von Donald Trump im Irak war ein handfester Streit vorausgegangen. Wenn er ihn treffen wolle, hatte der US-Präsident Iraks Premier Adel Abdul-Mahdi ausrichten lassen, dann müsse er schon zur Luftwaffenbasis Al Asad kommen, die 160 Kilometer von Bagdad entfernt liegt. Abdul-Mahdi wollte seinen Gast hingegen in der Hauptstadt begrüßen. Ein Handschlag mit Trump in einer Kantine der US-Armee kam für den Iraker nicht in Frage.

Trump fand dies offenbar nicht weiter tragisch. Er telefonierte anstandshalber mit Abdul-Mahdi und lud ihn nach Washington ein, ehe er im Kreis von 100 ausgesuchten Soldaten seine neue Nahost-Politik verteidigte. Er habe seinen Generälen mehrfach eine weitere Truppenpräsenz von sechs Monaten in Syrien zugesagt. Diese Zeit sei nun abgelaufen. Der "viel zu lange Militäreinsatz" werde daher beendet.

Den IS vom Irak aus angreifen

Die Terrormiliz IS könne man auch vom Irak aus angreifen, wo die US-Armee ihre Stützpunkte behalten werden, präzisierte Trump. Auch vom Irak werde man so hart und schnell gegen den IS zuschlagen, dass der Miliz Hören und Sehen vergehen werde. Zudem könnten die USA nicht mehr Weltpolizist sein, betonte der US-Präsident in seiner Rede beim Truppenbesuch.

Die Soldaten durften im weihnachtlich geschmückten Luftwaffenstützpunkt Selfies mit ihrem Präsidenten machen, bekamen Autogramme sowie überschwängliches Lob und Anerkennung. Es seien "unglaubliche Truppen", schwärmte Trump, der zwei Jahre gebraucht hatte, bis er sich zu einem Besuch durchringen konnte.

Im inzwischen befriedeten und ruhigen Bagdad löste die dreistündige Visite wütende Proteste aus. Trumps Besuch sei eine "eklatante Verletzung der Souveränität", empörte sich Sabah al-Saadi. Der Anführer des vom Schiitenführer Moktada al-Sadr dominierten Islah-Blocks verlangte eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments, um "Trumps aggressives Vorgehen zu stoppen". Der US-Präsident habe nicht begriffen, dass die US-Besatzung schon lange vorbei sei.

"Verachtung demonstriert"

Ähnlich argumentierte ein Sprecher des pro-iranischen Al-Bina-Blocks im irakischen Parlament. Mit seinem Besuch habe Trump alle diplomatischen Normen verletzt und dem irakischen Volk "erneut seine Verachtung demonstriert".

