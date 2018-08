Trump trennt sich von seinem Rechtsberater McGahn

Gefeuert, weil er sich rechtmäßig verhielt. McGahn war nämlich nicht der persönliche Anwalt von Trump sondern White House Counsel, also der Anwalt der Präsidentschaft als solches. Trump will aber, dass jeder nur für ihn da ist und im Zweifelfall auch für ihn Informationen verbiegt und Meineide begeht. So verhält sich kein Präsident, sondern ein (Möchtegern-)Diktator.