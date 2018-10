Trump soll seinen Eltern bei Steuertricks geholfen haben

WASHINGTON. Hunderte Millionen Dollar dürften dem Staat entgangen sein. Trumps Anwalt dementiert, Steuerbehörde kündigt Prüfung an.

US-Präsident Donald Trump im Oval Office vor einem Bild seines verstorbenen Vaters Fred Trump Bild: APA/AFP/SAUL LOEB

US-Präsident Donald Trump soll in millionenschwere Steuertricksereien seiner Familie verwickelt sein, die bis zum Betrug reichten.

Er habe in den 1990er-Jahren seinen Eltern Fred und Mary bei der Umgehung von Steuern geholfen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen "großen Fundus" von vertraulichen Steuererklärungen und Finanzunterlagen.

Trump soll gemeinsam mit seinen Geschwistern eine Scheinfirma gegründet haben, um millionenschwere Geschenke seiner Eltern zu verschleiern.

Zudem sei er daran beteiligt gewesen, den Wert der elterlichen Immobilien herabzusetzen. Dies habe zu einer um Hunderte Millionen Dollar reduzierten Steuerlast geführt, als diese Immobilien auf ihn und seine Geschwister übertragen worden seien. Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er habe sein Immobilien-Imperium allein aufgebaut und als Starthilfe nur einen "sehr kleinen" Kredit seines Vaters erhalten.

Anders als vorherige Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten in den vergangenen Jahrzehnten hat Trump auch eine Offenlegung seiner Steuererklärungen verweigert.

52 statt 550 Millionen Dollar

Laut der Zeitung sollen die Eltern ihren Kindern in Wahrheit mehr als eine Milliarde Dollar an Vermögen übertragen haben, davon mindestens 413 Millionen alleine an Donald. Auf das gesamte übertragene Vermögen wären demnach gemäß der Erbschaftsteuer von 55 Prozent mindestens 550 Millionen Dollar an Steuern fällig gewesen. Gezahlt worden seien aber lediglich rund 52 Millionen oder etwa fünf Prozent.

Das Präsidialamt bezeichnete den Artikel als irreführend. Sprecherin Sarah Sanders erklärte, die US-Steuerbehörde habe die Steuererklärungen vor vielen Jahrzehnten geprüft und abgezeichnet. Auch Trumps Anwalt Charles Harder wies die Darstellung der Zeitung als falsch zurück.

"Präsident Trump war praktisch in keiner Weise in diese Sachen verwickelt", sagte Harder: "Um die Angelegenheiten kümmerten sich andere Mitglieder der Trump-Familie." Diese seien keine Experten gewesen und hätten sich deshalb auf anerkannte Profis verlassen, um die Einhaltung von Gesetzen voll und ganz zu gewährleisten.

Die New Yorker Steuerbehörde kündigte eine Prüfung der Vorwürfe an. Laut Experten würde Trump wegen Verjährung wohl keine Strafverfolgung drohen, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Es gebe jedoch keine zeitliche Begrenzung für zivilrechtliche Geldstrafen bei Steuerbetrug.

