Trump schickt Soldaten zur Abwehr von Flüchtlingen

WASHINGTON. Wenige Tage vor den Kongresswahlen verschärft der US-Präsident den Ton seiner Migrationspolitik.

Asylwerber will Trump in "schönen Zelten" an der Grenze festhalten. Bild: REUTERS

Eine Woche vor den Kongresswahlen verschärft US-Präsident Donald Trump seine Anti-Migrations-Rhetorik. Künftig solle nicht mehr jedes auf dem Boden der USA geborene Kind automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten, kündigte er an. Er schickt als erster Präsident in der US-Geschichte zur Abwehr von Flüchtlingen Tausende US-Soldaten an die Grenze.

Nach Vorstellung des US-Präsidenten sollen künftig nur noch jene Kinder bei Geburt die Staatsbürgerschaft erhalten, deren Eltern sich rechtmäßig in den USA aufhielten. Das seit 1868 in einem Verfassungszusatz festgeschriebene Geburtsrecht will er daher per Dekret kippen. Bisher haben alle auf US-Boden geborenen Kinder Anspruch auf die Staatsbürgerschaft – unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern. "Das muss aufhören", sagte Trump. Rechtsexperten zweifeln allerdings an der Umsetzbarkeit. Das Recht auf Staatsbürgerschaft für alle auf US-Boden geborenen Menschen ist per Verfassungszusatz festgeschrieben. In seinem Haussender Fox News legte Trump seine Pläne zur Abschreckung der aus Mittelamerika kommenden Flüchtlinge dar: den Bau von Zeltstädten an der Grenze. "Wenn sie Asyl beantragen, werden wir sie solange festhalten, bis ihr Verfahren stattfindet", sagte Trump. Die USA würden nicht für "Hunderte Millionen Dollar" feste Gebäude errichten, sondern "sehr schöne" Zelte aufstellen. "Wir werden Zeltstädte bauen." Niemand könne mehr untertauchen, und viel weniger Menschen würden aus Mittelamerika kommen.

Am Montag hatte Trump angekündigt, mehr als 5200 Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsenden zu wollen. Dort sind bereits rund 2100 Angehörige der Nationalgarde im Einsatz. Die Soldaten sollten zunächst die Grenzübergänge sichern.

Viele der Flüchtlinge, die Mitte Oktober in Honduras starteten, haben aber bereits einen Rückzieher gemacht. Die ursprünglich aus rund 7000 Migranten bestehende Karawane Richtung USA ist bereits auf 3000 geschrumpft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema