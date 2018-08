Trump legt sich mit Google an

im Artikel :



Bereits zuvor hatte Trump erklärt: "Google und Facebook und Twitter behandeln Konservative und Republikaner sehr unfair".



wie sagt ein Spruch ?

so wia ma in woid schreit , so kummts des echo zruck !



Trumpiboy , passt auf mit wem du dich anlegst , denn sie könnten GSCHEITER und MÄCHTIGER sein als Du US preserl



die Socialmedien haben heute schon sooo viel Macht dass Trump es gar noch nicht gemerkt hat dass sie VOR SEINER NASE ein Monopol bilden.

google , Youtube, facebook und twitter beherrschen das Metier !!!



wenn einer dieser Dienst gegen Trump aufhustet und ihn boykottiert , bekommt Trump ein RIESEN Problem ! das bleibt nur noch Zensur wie in China , Russland und Türkei .