Trump kündigt Ausstieg aus atomarem Abrüstungsvertrag mit Russland an

WASHINGTON. Moskau spricht von einem "sehr gefährlichen Schritt" und erwartet "strenge Verurteilung".

Beim Thema Abrüstung sind Putin und Trump nicht einer Meinung. Bild: APA/AFP

Die US-Regierung will aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen. Man werde den "INF-Vertrag" aufkündigen, sagte Trump am Samstag vor Journalisten in Nevada. Er warf Moskau vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Russland halte sich nicht an das Abkommen, "also werden wir das Abkommen beenden", sagte Trump. "Sie haben es viele Jahre lang verletzt."

Trump sagte, seine Regierung werde solche Waffen bauen, sollten Russland und auch China nicht einem neuen Abkommen dazu zustimmen. Die USA und Russland werfen einander seit längerem Verstöße gegen den INF-Vertrag vor.

Die US-Regierung bezieht ihre Anschuldigungen auf neue russische Marschflugkörper, die eine Reichweite von 2600 Kilometern haben sollen. Anfang des Monats machten die 28 Mitgliedsstaaten der NATO deswegen Druck auf Moskau und forderten Wladimir Putins Regierung auf, glaubwürdige Angaben zu dem Raketensystem vorzulegen.

Neue bilaterale Spannungen

Putin behauptet im Gegenzug, von den Abschussrampen des NATO-Raketenschutzschirms in Rumänien könnten jederzeit auch atomar bestückte US-Marschflugkörper gestartet werden.

Donald Trumps Ankündigung dürfte zu neuen Spannungen zwischen den beiden Ländern führen. Der Republikaner gilt zwar als russlandfreundlich und hat Wladimir Putin wiederholt gelobt. Seine Regierung verfolgt aber einen scharfen Kurs gegenüber dem Kreml und hat etwa wiederholt Sanktionen gegen Moskau verhängt.

"Tollpatschig und plump"

Wenig überraschend hat Russland die USA gestern davor gewarnt, den INF-Vertrag aufzukündigen. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte, "das wäre ein sehr gefährlicher Schritt". Die internationale Gemeinschaft werde dies nicht verstehen, und es werde sogar eine "strenge Verurteilung" geben. Sollte Washington, so Rjabkow, weiterhin "tollpatschig und plump" agieren und sich einseitig aus internationalen Verträgen zurückziehen, bliebe Russland keine andere Wahl, als "Vergeltungsmaßnahmen" zu ergreifen. Das gelte dann auch für den Bereich der Militärtechnologie.

Franz Klinzewitsch, Mitglied des Föderationsrates, sagte: "Man will uns, wie seinerzeit die Sowjetunion, in einen Rüstungswettlauf drängen. Das wird nichts. Ich habe keinen Zweifel, dass unser Land unter allen Umständen seine eigene Sicherheit garantieren kann."

> Video: Der laufende Wahlkampf und der Wunsch, auch mit China einen Abrüstungsvertrag zu schließen, könnten zu den Hintergründen für Trumps Ankündigung zählen, den INF-Vertrag kündigen zu wollen, berichtet ORF-Korrespondent Robert Uitz-Dallinger.

Abrüstungsvertrag ist Seit 1988 in Kraft

Der INF-Vertrag wurde im Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR geschlossen. Er wurde am 8. Dezember 1987 von US-Präsident Ronald Reagan und Sowjetführer Michail Gorbatschow unterzeichnet und ist seit 1988 in Kraft. Die Vereinbarung verbietet den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometer).

„Doppelte Nulllösung“: Mit dem Vertrag wurden erstmals zwei Kategorien von Atomwaffen verboten, was seinerzeit als „doppelte Nulllösung“ bezeichnet wurde. Die Zerstörung dieser Waffen wurde wechselseitig kontrolliert.

