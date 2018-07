Trump "jederzeit" zu Treffen mit Rouhani bereit

Das Pokerface Trump hat so einiges vor in nächster Zeit, er weiß die Mächtigen dieser Welt richtig einzuschätzen und auch zu behandeln, er ist ein Vollblut-Geschäftsmann und beweist das mit jeden seiner Schritte!



Zuerst hat er den Putin getroffen und mit ihm etwas im Geheimen vereinbart, was seine Widersacher gerne gewußt hätten, dann hat er mit der EU scheinbaren Frieden geschlossen und jetzt will er seinen erklärten Feind Rouhani sogar treffen, nachdem er die atomare Vereinbarung mit dem Iran einfach und restlos gestrichen hatte.



Er ist bereit dafür alles zu tun um das Amiland "great again" zu machen!



Er wird wieder gewählt werden, das kann man mit absoluter Sicherheit jetzt schon sagen!