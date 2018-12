Trump gibt nicht nach: "Shutdown" wird zur kostspieligen Hängepartie

WASHINGTON. Der Stillstand von Teilen der US-Bundesbehörden könnte sich bis ins neue Jahr ziehen.

US-Präsident Donald Trump musste über Weihnachten im Weißen Haus ausharren; und er hat in dieser Zeit ausführlich getwittert. Bild: REUTERS

Dieses Weihnachtsfest wird Donald Trump nicht so schnell vergessen: Eigentlich wollte der US-Präsident im Kreise seiner Familie in Florida feiern, stattdessen musste er im Weißen Haus in Washington ausharren. Der Grund: Wegen des erbitterten politischen Streits um die von ihm geforderte Grenzmauer zu Mexiko ist das Budget für mehrere Ministerien blockiert. Das bedeutet Stillstand in Teilen der Regierung ("Shutdown").

"Ich bin ganz allein (ich Armer) im Weißen Haus und warte darauf, dass die Demokraten zurückkommen und eine Vereinbarung treffen zur dringend nötigen Grenzsicherung", twitterte Trump daher am Montag. Dass der Präsident die Eskalation selbst ausgelöst hat, weil er sich weigerte, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht fünf Milliarden Dollar für eine Mauer enthalten sind – das verschwieg Trump.

Heftiger Streit um Grenzmauer

Ein rasches Ende des Shutdowns zeichnet sich nicht ab, da Trump nicht nachgeben will: Er könne nicht sagen, wann der Stillstand enden werde, sagte Trump in der Nacht auf Mittwoch. Es könne kein Ende geben, wenn es nicht auch eine Mauer gebe. Kriminelle, Illegale und Drogen dürften nicht ins Land kommen. "Das Einzige, was das aufhält, ist eine Mauer."

Der Streit zwischen Trump und den oppositionellen Demokraten hatte die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise lahmgelegt. Am Wochenende war eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft getreten, weil bis zu diesem Zeitpunkt kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien beschlossen worden war.

Unverhoffte zusätzliche Zeit

Überhaupt nutzte der US-Präsident die unverhoffte zusätzliche Zeit im Weißen Haus über die Weihnachtsfeiertage, um ausgiebig via Twitter Frust abzulassen und auszuteilen – gegen die Demokraten, gegen Andersdenkende und gegen Leute aus seiner Regierung, die das Weite suchen.

Die "Washington Post" schrieb, nach der Absage seiner Florida-Reise habe Trump das Wochenende damit verbracht, viele Stunden fernzusehen und sich über die Berichterstattung zu ärgern. Dabei scheint sich einiges angestaut zu haben. Heftig kritisierte er den abtretenden Verteidigungsminister Jim Mattis: Er habe die internationale Dynamik hinter der militärischen Rolle der USA nicht erkannt, twitterte Trump.

"Wir subventionieren die Militärs vieler sehr reicher Länder auf der Welt erheblich, während diese Länder die USA und unsere Steuerzahler im Handel völlig ausnutzen", schrieb Trump. "General Mattis sah darin kein Problem."

Über Mattis’ Abgang verärgert

Trump ist Insidern zufolge darüber verärgert, welche Aufmerksamkeit der Rücktrittsbrief von Mattis in der Öffentlichkeit gefunden habe. In dem Schreiben kritisierte Mattis Trumps Außenpolitik und dessen Umgang mit den Verbündeten im Zusammenhang mit dem plötzlich verkündeten Abzug aus Syrien. Der hoch angesehene Ex-General galt als letzter Garant traditioneller US-Bündnispolitik im Kabinett und als Einziger, der den Präsidenten von allzu brisanten militärischen Entscheidungen abhalten konnte.

