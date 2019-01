Trump bereit zu Mexiko-Grenzssperre aus Stahl statt aus Beton

WASHINGTON. Im Streit über den US-Haushalt und die Sicherung der Grenze zu Mexiko signalisiert Präsident Donald Trump Kompromissbereitschaft - beim Baumaterial.

Bild: JIM WATSON (AFP)

Eine Absperrung müsse gebaut werden, bekräftigte Trump am Sonntag. Aber sie könne aus Stahl statt aus dem im Wahlkampf versprochenen Beton bestehen. Zuvor hatte Trumps Interimsstabschef Mick Mulvaney im US-Fernsehen angekündigt, Trump könnte den Demokraten entgegenkommen. Sie lehnen eine Mauer ab. Mulvaney erklärte, wenn Trump statt einer Betonmauer einen Stahlzaun akzeptiere, könnten die Demokraten ihre Forderung als erfüllt betrachten.

Trump hält aber nach eigenen Worten an seiner Forderung nach 5,6 Milliarden Dollar im neuen Budget für den Bau der Grenzbefestigung fest. Die Demokraten, die über eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen, weigern sich, die von Trump geforderten Finanzmittel in den Haushaltsplan aufzunehmen. Durch den anhaltenden Streit geht die Haushaltssperre nunmehr in die dritte Woche.

Trump erwartet fast Komplettschutz von Mauer

Trump ist auch am Sonntag nicht von seiner Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko abgerückt. "99 Prozent unserer illegalen Grenzübertritte werden enden", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Er zitierte seinen Vorgänger Barack Obama und seine Wahlkampf-Gegnerin Hillary Clinton, die sich vor Jahren ebenfalls für besseren Schutz vor illegaler Migration ausgesprochen hatten. Im Zuge der Haushaltskrise wollte Vizepräsident Mike Pence im Laufe des Tages wie schon am Samstag mit Vertretern von Republikanern und Demokraten im Kongress zusammenkommen.

1 Kommentar Caracalla (229) 06.01.2019 17:37 Uhr Alle gegen Mr.Trump...



Es scheint so,dass der amerikanische Präsident auch dieses Wahlversprechen einlösen wird.Seine Gegner toben!

Alle anderen Präsidenten trafen nur vage Vorkehrungen zum Schutz der terrestrischen Grenze.Dafür aber ESTA und andere Willkür bei der Einreise im Flugverkehr.Warum plärrt hier keiner seiner Gegner?

Die USA haben wirklich eine illegale Einwanderungswelle,seit Jahren. Hut ab,Mr. President! Antwort schreiben

