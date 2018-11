Trump attackiert Justiz und droht mit Grenzschließung

WASHINGTON. Die Sicherheitsbehörden müssten ihren Job machen dürfen, fügte der US-Präsident hinzu. Andernfalls werde dies zu "Tumult, Chaos, Verletzungen und Tod" führen. Außerdem kündigte er erneut an, die Grenze zu Mexiko zu schließen.

US-Präsident Donald Trump Bild: AFP

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine Attacken auf die Justiz fortgesetzt. Richter seien nicht dafür zuständig, die Sicherheit an der Grenze oder irgendwo sonst gesetzlich zu regeln, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Sie wissen nichts darüber, und sie machen unser Land unsicher."

Der Vorsitzende Richter des Obersten US-Gerichts, John Roberts, hatte am Mittwoch offen Kritik an Trump geübt, nachdem dieser den Bundesrichter Jon Tigar aus San Francisco angegriffen hatte. Dieser hatte zu Wochenbeginn die vom Präsidenten angeordnete Einschränkung des Asylrechts per einstweiliger Verfügung gestoppt.

Trump schrieb auf Twitter, Richter Roberts könne sagen, was er wolle, aber das Bundesbezirksgericht in San Francisco, an dem Tigar tätig ist, sei ein "komplettes und totales Desaster". Es sei außer Kontrolle und habe einen "schrecklichen Ruf". Seine Urteile würden am häufigsten revidiert - in 79 Prozent der Fälle.

US-Medienberichten zufolge hat der Supreme Court zwischen 2010 und 2015 tatsächlich 79 Prozent der Urteile aufgehoben. Die höchste Rate an revidierten Urteilen hatte jedoch ein anderes Bundesbezirksgericht mit 87 Prozent.

Trump droht mit Grenz-Schließung

Zudem drohte Trump am Abend erneut mit einer Schließung der Grenze zu Mexiko. Sollte die Situation an der Grenze außer Kontrolle geraten, werde er die Grenze für eine gewisse Zeit komplett schließen, sagte Trump am Donnerstag in Palm Beach in Florida, wo er ein verlängertes Wochenende über den US-Feiertag Thanksgiving verbringt.

Trump wettert seit Wochen gegen mehrere Gruppen von Migranten aus Mittelamerika, die sich auf den Weg Richtung USA gemacht haben. Sie fliehen vor allem vor dem Elend und der Gewalt in ihren Heimatländern und wollen in den USA um Asyl bitten. Die größte Gruppe mit mehreren Tausend Menschen ist inzwischen in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana angekommen.

Erneut behauptete Trump, unter den Migranten seien viele Kriminelle und "furchtbar gefährliche Menschen". Belege lieferte er dafür nicht. "Sie kommen nicht rein", sagte er. "Wir lassen keine Kriminellen ins Land." Die Grenze sei bestens gesichert.

Der Präsident hatte mehrere Tausend Soldaten an die Südgrenze beordert, zur logistischen Unterstützung der Grenzschutzbehörden. Unter anderem verlegten sie Stacheldraht und errichteten Barrieren. Die Soldaten hatten von der Regierung zuletzt außerdem die Erlaubnis bekommen, im Zweifel auch mit Waffengewalt Grenzschutzbeamte zu verteidigen, falls diese angegriffen würden. Verteidigungsminister James Mattis hatte aber klargestellt, es gebe zwar die Berechtigung, aber bisher keinerlei Anfragen der Grenzschützer nach solcher Unterstützung. Es handle sich nicht um einen bewaffneten Einsatz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema