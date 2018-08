"Times": Angst der Iraner vor dem Regime schwindet

WIEN. Internationale Pressekommentare befassten sich am Dienstag mit der Inkraftsetzung von US-Sanktionen gegen den Iran:

Donald Trump, Hassan Rouhani Bild: apa

"Times" (London)

"Über den Zweck der westlichen Sanktionen gab es Verwirrung. War es einfach das Ziel, das Verhalten des Irans zu ändern oder den Weg zu einem offeneren, weniger repressiven Regime zu beschleunigen? Die schlechte Regierungsführung im Iran und vor allem die zentrale Rolle der sich selbst bereichernden Generäle der Revolutionsgarde in der Wirtschaft werden letztendlich zum Sturz des Regimes führen. Zusätzliche Sanktionen gegen namentlich genannte Mitglieder des Führungszirkels können dazu beitragen, den frustrierten Iranern die Wahlmöglichkeiten zu verdeutlichen. Letztlich ist es aber an den Bürgern, eine verantwortliche Regierungsführung statt Kriegshetze und Korruption zu fordern. Diejenigen, die sich diesem ausgehöhlten theokratischen Staat widersetzen, sind oft schrecklichen Strafen ausgesetzt und können keinen fairen Prozess erwarten. Aber ihre Angst davor schwindet Tag für Tag."

"Kommersant" (Moskau):

"Washington hat das erste Sanktionspaket gegen den Iran in Kraft gesetzt. In Israel wurde dieser Schritt begrüßt. In der EU wurde er kritisiert, und es wurden Maßnahmen eingeleitet, um europäische Unternehmen vor den US-Sanktionen zu schützen. Ende September könnte sich für US-Präsident Donald Trump eine Gelegenheit ergeben, die Krise mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu besprechen. Doch eine rasche Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran erwarten Experten nicht."

"La Croix" (Paris):

"Die Entwicklung des Irans ist dadurch bereits jetzt gehemmt, und Demonstrationen zeugen vom Verdruss der Bevölkerung über das Regime. Manche in Teheran plädieren daher für eine Verhandlung mit Washington. Aber die höchste Macht, die die Zügel der Islamischen Republik in der Hand hält, hat meist die Konfrontation vorgezogen. (...) Für (US-Präsident) Donald Trump ist kurzfristig das Signal am wichtigsten, das er an die öffentliche Meinung in den USA sendet: das einer extremen Härte gegenüber einem sehr unbeliebten Land. Paradoxerweise teilt er die Abscheu gegenüber dem Regime von Teheran mit einer Mehrheit im Iran - aber er ist dabei, dessen radikalsten Flügel zu stärken. Mit der Gefahr einer zusätzlichen Instabilität im Mittleren Osten."

