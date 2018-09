Theresa May setzt der EU ein Ultimatum

Die Absage der EU an die Brexit-Vorschläge sei "inakzeptabel", sagt die britische Regierungschefin.

"Wir sind bereit", drohte Theresa May erneut mit einem ungeregelten Brexit. Bild: Reuters

Die Nachricht kam am späten Freitagnachmittag: Die Premierministerin Theresa May, ließ Downing Street verlauten, werde eine Erklärung zum Stand der Brexit-Verhandlungen abgeben. So außergewöhnlich und unerwartet die Meldung, so schnell die Reaktion der Finanzmärkte: Das Pfund rauschte erst einmal um mehr als einen Cent gegenüber dem Euro in den Keller. Die Ausführungen der Premierministerin wird die Märkte nicht beruhigt haben: Denn Theresa May warf ihren europäischen Verhandlungspartnern den Fehdehandschuh vor die Füße.

Das Statement war dann nur acht Minuten lang, hatte es aber in sich. Eine sichtlich empörte Premierministerin klagte die EU schlechter Manieren an. "Während des Verhandlungsprozesses habe ich die EU mit nichts als Respekt behandelt. Das Vereinigte Königreich erwartet dasselbe. Eine gute Beziehung nach dem Ende des Prozesses", drohte sie, "hängt davon ab."

Beim EU-Gipfel in Salzburg, führte May aus, habe EU-Ratspräsident Tusk die britischen Vorschläge rundheraus zurückgewiesen, weil sie, so Tusk, "den Binnenmarkt unterminieren" würden. "Er hat nicht erklärt, wie im Einzelnen, noch irgendwelche Gegenvorschläge gemacht." Das sei nicht akzeptabel. "Wir müssen von der EU hören, was die wirklichen Probleme sind und was ihre Alternative ist, so dass wir sie diskutieren können. Bis dahin", stellte sie Brüssel quasi ein Ultimatum, "können wir keinen Fortschritt machen."

May führte aus, warum die beiden von der EU angebotenen Optionen für eine künftige Handelsbeziehung nicht akzeptabel seien. Die erste wäre ein Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum, ohne dass Großbritannien ein Mitspracherecht bei der Gestaltung habe – die sogenannte Norwegen-Option. Sie sei, weil sie unkontrollierte Einwanderung und ein Befolgen des EU-Regelkanons bedeute, ein Verrat an dem im Referendum ausgedrückten Volkswillen. Die zweite, die Kanada-Option, wäre ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien, bei dem allerdings Nordirland auf Verlangen der EU im Binnenmarkt verbleiben müsse. Das würde bedeuten, dass eine Grenze zwischen Nordirland und dem Restkönigreich entstehe, und "das ist etwas", rief May, "dem ich niemals zustimme – und dem kein britischer Premierminister jemals zustimmen würde". Somit würden beide EU-Vorschläge "einen schlechten Deal bedeuten, und ich habe immer gesagt, dass kein Deal besser ist als ein schlechter Deal".

"Wir sind bereit"

Damit zog May einmal mehr eine Drohung aus dem Ärmel: Notfalls wird die Premierministerin einen ungeregelten Brexit mit all seinen chaotischen Konsequenzen ansteuern, bevor sie das Referendum missachten oder eine Teilung des Landes zulassen würde. Der Ball, machte sie deutlich, liege jetzt in der Brüsseler Hälfte. "Wir sind bereit."

