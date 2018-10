Terrorverdacht: Sechs Neonazis aus der Chemnitzer Szene festgenommen

KARLSRUHE. Gruppe "Revolution Chemnitz" plante Anschläge auf Ausländer und Andersdenkende

Einer der Neonazis wird in den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht. Bild: APA/AFP/dpa/CHRISTOPH SCHMIDT

Die deutsche Bundesanwaltschaft mit Sitz in Karlsruhe hat gestern in den deutschen Bundesländern Sachsen und Bayern sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Wie die Behörde mitteilte, wurden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht.

An dem Einsatz sind mehr als 100 Beamte der sächsischen Polizei beteiligt. Die sechs festgenommenen Deutschen sind den Angaben zufolge unter anderem dringend verdächtig, gemeinsam mit dem 31-jährigen Christian K. eine rechtsterroristische Vereinigung namens "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben.

Christian K., der als zentrale Führungsfigur gilt, war bereits am 14. September wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Laut Informationen der "Süddeutschen Zeitung" strebten die sieben Neonazis, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sein sollen, einen rechtsradikalen Umsturz der Bundesrepublik an. "Revolution Chemnitz" betrachtete sich demnach als Elite der rechten Szene. Geplant gewesen seien gewaltsame Angriffe auf Ausländer, aber auch Attacken auf "die Mediendiktatur und deren Sklaven", wie aus Chat-Protokollen hervorgeht.

Politiker, Journalisten als Ziele

Die Fahnder gehen davon aus, dass militante Attacken auf Politiker und Journalisten geplant waren – also auf Vertreter der Öffentlichkeit, die für den liberalen Rechtsstaat stehen. Laut Bundesanwaltschaft wollten die Rechtsterroristen am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, erstmals zuschlagen. Als die Fahnder mitbekamen, dass sich die Gruppe mit halbautomatischen Schusswaffen eindecken wollte, griffen die Sicherheitsbehörden zu.

Fünf der sieben inhaftierten Männer sollen am 14. September bewaffnet mit Glasflaschen, Schlaghandschuhen und einem Elektroschocker mit weiteren gewaltbereiten Neonazis auf der Schlossteichinsel im Zentrum von Chemnitz Ausländer angegriffen und verletzt haben. Ein Opfer wurde durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf verletzt.

Ausländerhatz als "Probelauf"

Der Übergriff sollte den Ermittlungen zufolge ein "Probelauf" für ein von den Beschuldigten für den 3. Oktober geplantes, in seinen Einzelheiten aber noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen sein.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) betonte, dass "vom rechten Terror reale und große Gefahr" ausgehe. "Hooligans, Skinheads und Neonazis schließen sich zu gefährlichen Gruppen zusammen, um mit schweren Gewalttaten Angst und Hass zu verbreiten."

"Revolution Chemnitz", gegen die sich die Ermittlungen richteten, stehe nicht allein, so Barley. Die ebenfalls in Sachsen gegründete "Gruppe Freital" sei ein weiteres Beispiel für eine rechtsterroristische Vereinigung gewesen, die Anschläge auf Flüchtlinge und politische Gegner begangen habe.

Rechte Terrorgruppe

NSU: 2011 flog der „Nationalsozialistische Untergrund“ mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf. Die beiden Männer ermordeten zehn Menschen, am Ende nahmen sie sich das Leben. Nach mehr als fünf Jahren Prozess wurde Zschäpe im Juli 2018 zu Lebenslang verurteilt.

Gruppe Freital: Die acht Mitglieder der Vereinigung wurden im März 2018 vom OLG Dresden wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes zu Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt. Die Gruppe hatte 2015 fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Freital und Dresden verübt.

Oldschool Society: Die rechtsextreme Terrorgruppe plante Anschläge auf Asylquartiere, um Flüchtlinge aus Deutschland zu vertreiben. Im März 2017 verurteilte das OLG München vier Mitglieder zu Haftstrafen von drei bis fünf Jahren.

Kameradschaft Süd: Wegen der Planung eines Bombenanschlags auf die Einweihungsfeier des Jüdischen Zentrums München verurteilte das Oberste Landesgericht Bayern im Mai 2005 den Neonazi Martin Wiese zu sieben Jahren Haft.

Bayerische Schießsportgruppe München: Im April 2017 wurden bei Mitgliedern illegale Waffen beschlagnahmt. Bei der Gruppe könnte es sich um den „bewaffneten Arm“ der Pegida-Gruppierung handeln, sagte der damalige bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

