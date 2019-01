Streit um US-Grenzmauer: Donald Trump spricht von "humanitärer Krise"

Demokraten werfen dem Präsidenten vor, "staatliche Behörden in Geiselhaft" zu nehmen.

US-Präsident Donald Trump meldete sich erstmals aus dem Oval Office Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Sandy Huffaker

John F. Kennedy sprach aus dem Oval Office zur Kuba-Krise. Ronald Reagan informierte von hier aus über das Unglück mit dem Space Shuttle "Challenger". Und George W. Bush wandte sich am 11. September 2001 aus seinem Büro im Weißen Haus an die geschockte Nation, um über die Terroranschläge zu sprechen.

Der 45. Präsident widmete seine erste Ansprache aus dem Oval Office einem Appell an seine Basis, der er im Wahlkampf versprochen hatte, eine Grenzmauer zu bauen und Mexiko dafür bezahlen zu lassen. In seiner Rede zeichnete Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch ein düsteres Bild von einer löchrigen Grenze, durch die Kriminelle und Drogen ins Land strömten. An der Grenze gebe es eine "humanitäre Krise, eine Krise des Herzens und eine Krise der Seele".

Am Ende der zehn Minuten langen Rede fragten sich US-Analysten, was an der von seinen Mitarbeitern mit hohen Erwartungen verknüpfte Rede eigentlich neu war. Trump selbst schien das auch nicht so ganz klar zu sein. Wie die "New York Times" unter Berufung auf ein privates Mittagessen des Präsidenten mit TV-Moderatoren berichtete, gab Trump Zweifel an seiner PR-Strategie zu erkennen.

Trump steht massiv unter Druck

Weder die Rede aus dem Oval Office noch die für heute geplante Reise an die Grenze seien "seine Idee" gewesen. Das werde "nicht eine einzige verdammte Sache verändern, aber ich mache das trotzdem". Seine Mitarbeiter hätten ihm zu dieser Strategie geraten.

Trump steht an der Basis massiv unter Druck, sein zentrales Wahlversprechen aus 2016 einzulösen. Obwohl die Republikaner beide Kammern im Kongress zwei Jahre lang kontrollierten, stehen vom versprochenen Schutzwall bisher nicht mehr als Prototypen.

Kurz vor dem Mehrheitswechsel scheiterte ein letzter Versuch Trumps, im Senat 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer locker zu machen. Dass Trump in seiner Rede aus dem Oval Office nun die Demokraten beschuldigt, für die seit 17 Tagen bestehende Haushaltssperre ("Shutdown") verantwortlich zu sein, ist so falsch wie die behauptete Krise durchsichtig ist.

"Eine fabrizierte Krise"

Die demokratische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, und ihr Parteikollege, Senator Chuck Schumer, warfen Trump im Anschluss an dessen Rede vor, eine Krise zu fabrizieren. Vieles, was man von Trump während des Regierungsstillstandes gehört habe, sei voll von Falschinfos und Bosheit gewesen, sagte Pelosi. Beide forderten Trump in ihrer ebenfalls im TV übertragenen Ansprache auf, den Regierungsstillstand zu beenden.

Pelosi warf Trump vor, mit dem Shutdown Behörden in Geiselhaft zu nehmen, die für das Gesundheitswesen und die Sicherheit wichtig seien. Zudem verwies sie darauf, dass wegen der Budgetsperre 800.000 Staatsbedienstete derzeit nicht bezahlt würden.

Schumer, ranghöchster Demokrat im Senat, sagte nach Trumps Rede, die meisten Präsidenten hätten Ansprachen von ihrem Büro aus für "edle Absichten" genutzt. "Dieser Präsident hat die Kulisse des Oval Office genutzt, um eine Krise zu erzeugen und vom Chaos in seiner Regierung abzulenken."

