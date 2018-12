Streit um Grenzmauer: Amerika droht Stillstand

WASHINGTON. "Mauern funktionieren", sagt US-Präsident Trump.

Trump will eine Grenzmauer. Bild: APA/AFP

Im Haushaltsstreit in den USA drohte kurz vor Weihnachten ein Stillstand der Regierung: Das Repräsentantenhaus in Washington stimmte am Donnerstag zwar für einen Haushaltsentwurf, der auch die von US-Präsident Donald Trump geforderten Milliarden für die umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko beinhaltet. Im Senat dürfte der Entwurf aber scheitern. Das Ringen um einen Kompromiss dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Ohne neues Haushaltsgesetz kommt es in Washington zu einer Stilllegung von rund einem Viertel der Bundesbehörden. Auch die Gehaltszahlungen der Angestellten würden über Weihnachten ausgesetzt. Der als "shutdown" bezeichnete Haushaltsnotstand könnte sich bis ins neue Jahr hinziehen. "Jeder" Haushaltsplan müsse Gelder für die Grenzsicherheit enthalten, erklärte US-Präsident Trump und fügte hinzu: "Mauern funktionieren, ob euch das gefällt oder nicht."

