Streit mit Kanada eskaliert: Saudis ziehen Studenten ab

RIAD/OTTAWA. Die berechtigte Kritik der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland an der saudischen Menschenrechtspolitik hat Mohammed bin Salman offenbar tief getroffen.

Die diplomatische Krise zwischen Riad und Ottawa verschärft sich: Ab 13. August wird der Flugverkehr eingestellt. Bild: REUTERS

Der von westlichen Geheimdiensten als impulsiv beschriebene saudische Kronprinz beließ es nach der als "dreist und eklatant" zurückgewiesenen Kritik der kanadischen Außenministerin nicht bei der Abberufung seines Botschafters in Ottawa sowie dem "Einfrieren neuer Geschäfte und Investitionen". In der Nacht zum Dienstag ordnete der dünnhäutige Prinz auch die Einstellung aller Flüge nach Kanada an.

"Eine Schande"

Zudem sollen 7000 saudische Studenten und ihre Familien aus Kanada in die USA und Großbritannien gebracht werden, um dort ihre Studien fortzusetzen. Jeder der Studenten hatte von Riad bisher ein jährliches Stipendium über 75.000 US-Dollar bekommen. Ihre "Abberufung" bezeichnete Kanadas Außenministerium als "eine Schande". Saudische Aktivisten haben für die unbändige Wut von "MBS", wie Mohammed bin Salman genannt wird, eine einfache Erklärung. Während sich die USA und die meisten europäischen Staaten zur Pflege ihrer Wirtschaftsbeziehungen mit Kritik an Saudi-Arabien zurückhielten, habe die kanadische Außenministerin endlich einmal Klartext gesprochen und damit "MBS" tief verletzt. Dessen Credo laute: Wer mit Saudi-Arabien gute Geschäfte mache, habe ansonsten zu schweigen. Er dürfe seinem Partner niemals in den Rücken fallen. An diese "ungeschriebene Regel" würden sich die meisten Geschäftspartner auch halten.

Entsprechend euphorisch reagierten arabische Menschenrechtsaktivisten auf den Mut von Freeland. "Danke, Kanada, für deine deutlichen Worte", twitterte die inzwischen in Australien lebende saudische Frauenrechtlerin Manal al Sharif und fragte: "Wann werden die Verhaftungen von Aktivisten auch von den USA, Großbritannien und der EU angeprangert?"

Das offizielle Saudi-Arabien reagierte auf den "Shitstorm" in den sozialen Medien zunächst mit wütenden Attacken. Eine regierungsnahe Organisation veröffentlichte per Twitter eine Collage. Sie zeigt eine schräg auf den CN-Tower von Toronto zufliegende Boeing der Air Canada – mit der Warnung: "Steckt eure Nasen nicht in fremde Angelegenheiten". Die Collage wurde später zurückgezogen, nachdem sie als "Drohung im 9/11-Stil" interpretiert worden war. (Wrase)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema