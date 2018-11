Spionage: Lawrow kritisiert "nicht bewiesene Anschuldigungen"

Kneissl erklärt die Motive....



Wissens, mit der Pressekonferenz von den beiden Burlis in den zurechtgezupften Anzügen ohne weitere Erkenntnisgewinne

....sind sie wieder so schön in die Medien gekommen, das hat sich gerade jetzt ganz gut angeboten.

Aktive, zukunftsgerichte Politik ist nämlich sooo schwer.

Für die Bevölkerung sind solche Inszenierungen sooo schön.



Bitte machen wir weiter wie gehabt, ja? Knicksi, demütig das kopferl senken und Bussi, Bussi an den Vladimir.

Ihre Karin K.