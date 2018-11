Spanien stimmt wegen Gibraltar gegen Brexit-Entwurf

BRÜSSEL. Spanien bleibt bei den Brexit-Verhandlungen weiterhin auf Vetokurs. Nachdem es bereits seine Vorbehalte gegen den Austrittsvertrag deponiert hatte, will Madrid nun auch der politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und London nicht zustimmen.

Die Übergangsperiode soll um ein bis zwei Jahre verlängert werden können. Bild: AFP/Justin Tallis

Dies verlautete am Donnerstag aus spanischen Diplomatenkreisen in Brüssel. Die EU-Botschafter der künftigen 27 Mitgliedsstaaten wollten um 15.00 Uhr mit den Beratungen über den Text beginnen, den Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission zuvor akkordiert hatten. Sowohl die Erklärung als auch das Abkommen sollen am Sonntag bei einem EU-Sondergipfel abgesegnet werden.

Die EU und Großbritannien haben sich am Donnerstag auch auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen verständigt. Eine entsprechende Vereinbarung sei "auf Ebene der Verhandler" erzielt worden, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel mit.

Die Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschefs sei noch ausständig. Die Übergangsperiode soll nach dem Textentwurf, über den am Donnerstag zunächst die EU-Botschafter der 27 Mitgliedsstaaten beraten sollten, um ein bis zwei Jahre verlängert werden können. Während dieser Zeit solle Großbritannien ins EU-Budget einzahlen, heißt es. Bei den Fischereirechten wolle man sich bis Juli 2020 einigen. Bis zu diesem Datum soll auch entschieden sein, ob britische Finanzdienstleistungen weiterhin im Rest der EU anerkannt werden.

Außerdem verpflichten sich beide Seiten in der Erklärung darauf, ein "ambitioniertes Zollabkommen" umzusetzen. Der Güterhandel soll so gut wie möglich funktionieren, es sei eine "ehrgeizige" und "tiefe" wirtschaftliche und politische Partnerschaft geplant. So sei die "Schaffung eines Freihandelsgebiets" ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen das Ziel.

Theresa May: "Das ist der richtige Deal für Großbritannien"

Die britische Premierministerin Theresa May hat in einer kurzen öffentlichen Stellungnahme die Brexit-Erklärung verteidigt. "Dies ist der richtige Deal für Großbritannien", sagte May am Donnerstag in der Downing Street in London. Das Abkommen sei in Reichweite und werde die Weichen für eine bessere Zukunft stellen. Sie sei "entschlossen", es umzusetzen.

Großbritannien könne künftig wieder über seine Grenzen, Gesetze und sein Geld bestimmen, betonte May. Mit Blick auf die scharfe Kritik der Brexiteers bekräftigte sie, dass das Abkommen das Austrittsvotum der Briten vom 23. Juni 2016 umsetze. "Die Briten wollen, dass das geregelt wird. Sie wollen ein Abkommen, das uns auf eine bessere Zukunft vorbereitet", betonte May vor einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der für den österreichischen EU-Ratsvorsitz nach London gekommen war.

May zeigte sich auch zuversichtlich, die Differenzen mit Spanien in der Gibraltar-Frage klären zu können. "Gestern abend habe ich mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez gesprochen und bin zuversichtlich, dass wir uns am Sonntag auf eine Vereinbarung einigen können, die die gesamte britische Familie einschließlich Gibraltars betrifft", sagte die Regierungschefin.

Am Nachmittag wollte die Regierungschefin ins Londoner Parlament kommen. Unterhändler ihrer Regierung und der EU-Kommission hatten sich zuvor auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt. Allerdings machte Spanien klar, dass es wegen des Passus zu Gibraltar der Erklärung nicht zustimmen werde.

Austrittsvertrag und politische Erklärung sollen am Sonntag bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden. Anfang Dezember soll dann das britische Unterhaus über den Austrittsvertrag abstimmen. Mays Chancen, das Abkommen durch das Parlament zu bringen, werden als gering eingeschätzt.

1 Kommentar moritat (277) 22.11.2018 14:59 Uhr May´s Brexit Vertragsentwurf scheitert im Parlament



Was dann, wie geht es weiter mit England und der EU? Dem Artikel nach wird die EU England eine neuerliche Frist von einem bis zu zwei Jahre einräumen um was zu machen? Sonderwünsche, wie üblich bei GB, der EU umzuhängen und darauf beharren?



„Brexit means Brexit“ meinte einst die tänzelnde, zurzeit taumelnde May. England ist eine Demokratie, die Wähler hatten sich in Form eines Referendums für den Austritt GB aus der EU entschieden. Der Wählerwille ist zu respektieren.



Ein Hard Brexit ist immerhin noch besser als kein Brexit. Oder wie der Englänger sagen würde: „good by Europe we walk alone!“ Übersetzt „baba und fall net!“ Antwort schreiben

