Sonderzug nach Peking: Kim Jong-un überrascht mit einem Staatsbesuch

PEKING. Nordkoreas Machthaber hat wieder einmal alle überrascht: Kim Jong-un reiste am Montag im grünen Sonderzug gleich für mehrere Tage in die chinesische Hauptstadt Peking.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist mit seiner Frau Ri Sol-ju zu einem dreitägigen Besuch in der chinesischen Hauptstadt Peking eingetroffen. Bild: AFP

Bei seiner vierten Visite beim großen Nachbarn und wichtigsten Verbündeten will sich Kim mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor seinem geplanten zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump abstimmen. Im Zentrum der Gespräche stehen die stockenden Atomgespräche mit Washington.

Kim wird auf seiner dreitägigen Reise von seiner Frau Ri Sol-ju sowie vom Chefunterhändler für die Verhandlungen mit den USA, Kim Yong-chol, begleitet. Seiner hochrangigen Delegation gehören zudem Außenminister Ri Yong-ho und Verteidigungsminister No Kwang-chol an.

Bemerkenswert ist zudem, dass Kim Jong-un gestern auch seinen Geburtstag in China feierte. Es wird angenommen, dass er 35 Jahre alt wurde, sein Geburtsjahr ist ja noch immer unklar. Die Ehrentage der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il – Großvater und Vater – werden in Nordkorea nämlich stets pompös gefeiert.

Gipfeltreffen in Vietnam?

Das zweite Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump soll bereits in den kommenden Wochen stattfinden – trotz mangelnder Fortschritte bei der Abrüstung. Es gibt Spekulationen, dass das Treffen in Vietnam stattfinden könnte. Zudem war in US-Berichten zuletzt von Indonesien oder der Mongolei die Rede.

In seiner Neujahrsansprache vor einer Woche hat Kim mit einer Abkehr vom Annäherungskurs gedroht, falls die USA an ihren Sanktionen festhalten. Er bekräftigte zwar die Absicht zur atomaren Abrüstung und Fortsetzung der Gipfeldiplomatie mit den USA, warf aber Washington vor, Zusagen nicht einhalten zu wollen und Pjöngjang einseitige Abrüstungsschritte abzupressen.

"Falls die USA ihre vor der ganzen Welt gemachten Versprechen nicht erfüllen, unsere Geduld falsch einschätzen und an Sanktionen und Druckmitteln festhalten, um Dinge einseitig zu erzwingen, werden wir wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als einen neuen Weg auszuloten", drohte Nordkoreas Machthaber. Er forderte, dass die USA ihre Militärmanöver mit Südkorea beenden und keine strategischen Waffen auf die koreanische Halbinsel gebracht werden dürften.

Drohung in Richtung der USA

Mit seinem Besuch in Peking wolle Kim der US-Regierung vor Augen führen, dass er auch andere diplomatische und wirtschaftliche Optionen habe, sagte Harry J. Kazianis vom US-Außenpolitik-Institut "Centre for the National Interest".

Die Erwähnung eines neuen Weges in Kim Jong-uns Neujahrsansprache könne durchaus als Drohung verstanden werden, sich enger an China anzubinden. "Das sollte Amerika doch ziemlich beunruhigen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema