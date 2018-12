Sonderermittler Mueller nimmt "Individuum 1" ins Visier

WASHINGTON. Russland-Affäre: Für Donald Trump wird die Luft immer dünner.

Hat Trump im Visier: Sonderermittler Robert Mueller Bild: APA/AFP/SAUL LOEB/BRENDAN SMIALOWSKI

Die jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre gehen dem Präsidenten unter die Haut. Wie sehr, das dokumentierten die kurzfristige Absage eines Treffens mit Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels in Argentinien und ein nächtlicher Tweet. "Das ist eine illegale, erfundene Geschichte, die sofort gestoppt werden sollte", beschwerte sich Trump über die Ermittlungen seiner Beziehungen zu Russland.

Diese haben in den vergangenen Tagen an zwei Fronten einen entscheidenden Schritt gemacht. Zum einen gibt es ein plausibles Motiv für die mutmaßliche Zusammenarbeit Trumps mit der russischen Regierung im Wahlkampf 2016. Darauf deuten die Gerichtsakten hin, die Sonderermittler Robert Mueller in Manhattan einreichte. Darin gibt der langjährige Trump-Hausanwalt, Michael Cohen, zu, den Kongress über das Ausmaß der Geschäftsbeziehungen Trumps zu Russland belogen zu haben.

Zum anderen hat Mueller eine rechtlich belastbare Vorstellung, über welchen Kanal die mutmaßliche Abstimmung im Wahlkampf mit Moskau gelaufen ist. Demnach deutet einiges darauf hin, dass Trumps erster Wahlkampfmanager Roger Stone die Veröffentlichung der Clinton-E-Mails mit Wikileaks koordiniert hat.

Ist Trump "Individuum 1"?

Für gravierend halten Analysten, dass Mueller den Präsidenten nun öffentlich direkt ins Visier nimmt. In der bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten "Information" zum Schuldeingeständnis verweist Cohen auf das "Individuum 1". Dabei handelt es sich zweifelsohne um Trump.

Das Individuum 1 und dessen Familie sei von ihm fortlaufend über den Stand des "Trump Tower"-Projekts in Moskau informiert worden, sagt Cohen. Dieses sei länger verfolgt worden, als vor dem US-Senat behauptet. "Ich habe diese Aussagen gemacht, um mit der politischen Botschaft von Individuum 1 auf Linie zu bleiben und loyal zu bleiben."

Trump hatte 2016 nach Sicherung der Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner wiederholt beteuert, keinerlei Geschäftsinteressen in Russland zu haben. Auf den Widerspruch zwischen den Aussagen Cohens und seiner Darstellung angesprochen, reagierte Trump gereizt. "Ich habe mein Geschäft betrieben, während ich Wahlkampf gemacht habe", erklärte der Präsident. Am Ende sei es aber nicht zu einem Deal gekommen.

