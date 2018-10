Söder startet Sondierungsgespräche

MÜNCHEN. Drei Tage nach der Landtagswahl in Bayern will die CSU am Mittwoch Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern führen.

Markus Söder nach der Verkündung der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen Bild: (APA/AFP/ODD ANDERSEN)

Am Vormittag ist ein erstes Gespräch mit dem erklärten Wunschkoalitionspartner Freie Wähler geplant. Am Nachmittag will sich die CSU mit Vertretern der Grünen treffen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) legte sich direkt nach der Wahl darauf fest, möglichst ein bürgerliches Bündnis mit den Freien Wählern bilden zu wollen. Die Grünen erklärten im Vorfeld der Sondierungsgespräche aber, um ihre Koalitionschance kämpfen zu wollen. Es gebe die Chance auf einen Politikwechsel in Bayern.

