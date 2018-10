Slowakei: 70.000 Euro für Mord an Journalist

BRATISLAVA. Im Fall des ermordeten Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten hat die slowakische Polizei gestern weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben:

Auftraggeberin des Mordes ist demnach eine 44-jährige Dolmetscherin, durchgeführt wurde der Mord von einem Ex-Polizisten. Die Dolmetscherin hatte demnach für den Auftragsmord zwar bezahlt, woher die Gelder stammten, sei derzeit aber noch fraglich.

Für die Ermordung des Aufdeckreporters wurden 70.000 Euro bezahlt, hieß es weiter. Ein Teil der "Bezahlung" sei in Form eines Schuldenerlasses erfolgt, 50.000 Euro erfolgten in bar. Ziel des Auftragsmordes war eindeutig der Journalist, seine Verlobte war nur ein Zufallsopfer, so die Staatsanwaltschaft.

