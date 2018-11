Sexuelle Gewalt gehört in Nordkorea zum Alltag

PJÖNGJANG. Das Regime deckt Vergewaltigungen, denn die Täter sind meist Soldaten, Polizisten oder Staatsanwälte

Kim Jong-un sieht keine Vergehen. (rts) Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS

Sexuelle Gewalt gehört für viele Nordkoreanerinnen zum Alltag. Die Frauen finden weder Schutz noch Gehör, denn die Täter dienen dem Regime.

Das geht aus einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hervor. Die Organisation beruft sich auf Interviews mit Flüchtlingen aus dem abgeschotteten Land. Sie wirft der Führung von Machthaber Kim Jong-un vor, nichts gegen den weitverbreiteten Missbrauch von Frauen zu unternehmen. Opfer würden mundtot gemacht, hieß es: "Unfreiwilliger sexueller Kontakt und Gewalt sind so normal in Nordkorea, dass sie als Teil des alltäglichen Lebens akzeptiert werden."

Die Nordkoreanerinnen, mit denen Human Rights Watch sprach, berichteten demnach, dass eine Frau keine andere Wahl habe, als die Forderungen eines Beamten in Machtposition zu erfüllen, sobald sie "ausgesucht" worden sei. Dabei sei egal, ob es um Forderungen von "Sex, Geld oder andere Gefälligkeiten" gehe. Zu den Tätern gehörten auch hochrangige Parteikader, Gefängniswärter und Geheimdienstler. Human Rights Watch rief die Regierung in Pjöngjang auf, das Problem der sexuellen Gewalt anzuerkennen und sicherzustellen, dass dies durch die Behörden als Verbrechen behandelt wird.

Besonders schlimm ist es in Gefängnissen. "Jede Nacht wurden einige Frauen gezwungen, mit einem Wärter mitzugehen, und vergewaltigt", berichtete laut HRW eine Frau, die in einem nordkoreanischen Gefangenenlager in Grenznähe inhaftiert war. Frauen, die Güter zum Verkauf auf den nordkoreanischen Märkten über die chinesische Grenze schmuggeln, müssen "Bestechungsgelder" in Form von Sex bezahlen.

