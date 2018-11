Seehofers Rücktritt als CSU-Chef steht offenbar kurz bevor

MÜNCHEN / BERLIN. Spätestens Anfang nächster Woche soll es so weit sein – Er will aber Innenminister in der Bundesregierung bleiben.

Horst Seehofer Bild: REUTERS

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer könnte in den nächsten Tagen als Chef der bayerischen CSU zurücktreten. Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtete unter Berufung auf Vertraute des Politikers, Seehofer wolle diesen Schritt schon am Wochenende bekanntgeben. Er werde aber als Innenminister in der Bundesregierung in Berlin bleiben.

Der Sprecher des Parteichefs stellte die Sache anders dar. "Horst Seehofer hat sich nicht festgelegt", sagte er. Der CSU-Vorsitzende halte an dem von ihm selbst angekündigten Zeitplan fest, sich erst nach dem kommenden Montag zu möglichen Konsequenzen aus der bayerischen Landtagswahl und über seine eigene politische Zukunft zu äußern. Am Montag will der wiedergewählte bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett im Landtag vorstellen. Seehofer hatte am Sonntag gesagt, er wolle "die Vorstellung und Vereidigung des Kabinetts nicht mit anderen Dingen belasten".

Seehofers langjähriger Rivale Söder hatte diesen im März als Ministerpräsident abgelöst und gilt auch als möglicher Nachfolger für den CSU-Vorsitz. Der CSU-Vorstand, dem neben Seehofer auch Söder angehört, und die CSU-Landtagsfraktion hatten sich auch gemeinsam darauf festgelegt, erst nach der Regierungsbildung über Konsequenzen aus der Landtagswahl zu beraten. Die CSU hatte Mitte Oktober ihr schwächstes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren eingefahren und ihre absolute Mehrheit verloren. Die CSU regiert nun in einer Koalition mit den Freien Wählern.

"Merkels Männerfriedhof"

Seehofer war wegen des Verlusts der absoluten Mehrheit seiner Partei bei der Bayern-Wahl zuletzt vermehrt unter Beschuss geraten. Nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende Oktober, ihren Posten als Chefin der Schwesterpartei CDU abzugeben, hatte sich die Kritik noch verstärkt. Der Rückzug Merkels dürfte es für Seehofer persönlich nun einfacher machen. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert, dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", zitierte "Die Zeit" in ihrem online veröffentlichten Bericht einen Vertrauten. Nun könne er "in Frieden gehen".

"Die Zeit" nannte neben Ministerpräsident Söder auch Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) und Bewerber als EVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahlen, als möglichen Nachfolger Seehofers im Amt des CSU-Chefs.

