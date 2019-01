Seehofer will noch im Jänner schnellere Abschiebungen vorschlagen



WARUM nur vorschlagen und nicht GLEICH UMSETZEN ?



ja die Politik , ein haufen klugscheisser die nicht imstande sind ENTSCHEIDUNGEN zu treffen, aber dafür zu VERHINDERN !

das Theater mit diesen Islamischen werden wir noch JAHREN haben wenn nicht endlich HART durchgegriffen wird …



schaut euch mal wie sich die früheren ILLEGALEN Flüchtlinge aus Arabien in Deutschland entwickelt haben . ERSCHRECKLICH diese Banden aus Libanon die ALLES was Verbrechen anbelangt beherrschen .