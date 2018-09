"Schwerer Fehler": SPD verärgert über Beförderung von Geheimdienstchef

BERLIN. Die Personalie Hans-Georg Maaßen löst in der großen Koalition neue Spannungen aus.

Innenminister Seehofer (li.) und der neue Staatssekretär Maaßen Bild: REUTERS

Nach dem Koalitionsstreit ist vor dem nächsten Koalitionsstreit: Die Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen hat neue Spannungen in die Koalition in Berlin getragen. Vor allem vonseiten der SPD kam gestern zum Teil heftige Kritik an der Entscheidung von Innenminister Horst Seehofer (CSU), Maaßen zum Staatssekretär zu ernennen.

"Mein Geduldsfaden für die Koalition ist extrem dünn geworden", sagte SPD-Vizechef Ralf Stegner. "Mit Seehofer und seinen Eskapaden haben wir uns die Pest an Bord geholt." Die Bayern-SPD forderte von der Parteispitze, dass die SPD Maaßens Beförderung nicht zustimmt. Diese sei "in der Sache ein schwerer Fehler, politisch nicht nachvollziehbar und nirgendwo vermittelbar".

Familienministerin Franziska Giffey sagte: "Es muss schon gefragt werden, ob es ein angemessenes politisches Signal ist, auch was das Gerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung angeht, dass diese Entscheidung so gefallen ist."

"Provokation ersten Ranges"

Als "Provokation ersten Ranges" wird in der SPD zudem gewertet, dass Gunther Adler, der einzige SPD-Staatssekretär im Innenministerium, im Alter von 54 Jahren in den Vorruhestand geschickt wird, um Platz für Maaßen zu machen. "Mir reicht’s langsam", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Adler soll offenbar das Opfer für Herrn Maaßen sein. Damit gefährdet Seehofer die politische Kultur in diesem Land. Das ist unerträglich." Adler ist derzeit für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen zuständig. Und das ist eines der drängendsten Themen der deutschen Politik.

Seehofer selbst versteht die Aufregung nicht. "In dieser Sache war ich in keiner Sekunde Auslöser, Ursache oder sonst was", sagte er gestern bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Für Maaßen fand er gestern nur lobende Worte: Er habe den Juristen immer als "kompetenten, integren Mitarbeiter" erlebt. Der Verfassungsschutz und die anderen Sicherheitsbehörden beherrschten ihre Arbeit "umfassend und objektiv".

Seehofer spricht von "höchster Anerkennung" aus dem Ausland, die ihn mit "Stolz" erfülle. "Dass Maaßen nun seinen Posten räumen muss, habe ich mir nicht gewünscht, ich habe es auch nicht angestrebt, und es wäre aus meiner Sicht auch nicht nötig gewesen", betonte der CSU-Innenminister. Vielmehr sei er den Sozialdemokraten entgegengekommen: Wenn dem Koalitionspartner das Vertrauen gegenüber Maaßen fehle, "dann muss man auch bereit sein, daraus Konsequenzen zu ziehen".

Nachfolge noch nicht fix

Über Maaßens Nachfolge im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ist laut Seehofer noch keine Entscheidung gefallen. Die Nachfolge sei noch offen, auch er persönlich habe noch keinen Namen im Kopf, sagte der CSU-Chef.

Mit Blick auf die Bedeutung des BfV müsse die Personalie nach "gründlicher Überlegung" entschieden werden. Dies solle aber "zeitnah" geschehen, sagte Seehofer weiter. An einer "geordneten Übergabe" an der Spitze des Verfassungsschutzes liege ihm "sehr, sehr viel".

