Schweizer sollen Millionen für behornte Rinder zahlen

LINZ / BERN. Volksabstimmung über Agrarförderung – Enthornung ist die Regel.

Kuh mit Hörnern: In der Schweiz wie in Österreich gibt es überwiegend enthornte Rinder (Bild rechts) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Schweizer haben es wieder einmal mit einer kuriosen Volksabstimmung zu tun. Sie sollen kommenden Sonntag entscheiden, ob die Steuerzahler mit Fördergeld Rindern und Ziegen die Hörner retten sollen. Enthornung ist auch in Österreich üblich.

Die eidgenössische "Hornkuh-Initiative" hat die Abstimmung mit viel Vorarbeit auf den Weg gebracht. Mehr als 150.000 Unterschriften wurden gesammelt. Argumente: Nur noch zehn Prozent der Kühe seien heute behornt. Das missachte Natur- und Tierschutz und sehe auch "bescheuert" aus. Die Hörner seien für die Orientierung, den Stoffwechsel und die Körperpflege wichtig. Außerdem würde die Qualität des Fleisches leiden, behauptet der Aktivist und Bergbauer Armin Capaul. Wenn der Steuerzahler dazu beitrage (geschätzte Kosten 15 Millionen Franken, ca. zwölf Millionen Euro), könnten Bauern ihre Rinder weiter mit Hörnern halten, denn das koste mehr (z.B. größere Ställe).

In Österreich ist das Enthornen der Rinder ein Sicherheitsthema, seit die Anbindehaltung 2004 verboten wurde. Laut Tierschutzgesetz müssen Rinder mindestens 90 Tage im Jahr Auslauf haben. Wo kein Platz ist, z. B. Höfe in Dorfzentren, kann noch bis Ende 2019 eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. "Rund drei Viertel der Milchkühe sind bei uns schon in Laufställen", sagt Michael Wöckinger, Rinderexperte der OÖ. Landwirtschaftskammer. Das erhöhe die Verletzungsgefahr, weshalb der Großteil der Jungrinder unter Betäubung enthornt werde.

Das Thema ist nicht unerheblich: In Österreich halten rund 60.000 Rinderbauern fast zwei Millionen Tiere, vom kleinen Kalb bis zum ausgewachsenen Ochsen. "Die Zahl der Unfälle geht zwar zurück", sagt Josef Striegl von der Sozialversicherung der Bauern, "die Schwere nimmt aber wegen der Auslaufhaltung zu." 2017 waren in Oberösterreich 1179 Unfälle, davon 179 Unfälle mit Rindern.

Zuchterfolg in Ried

Tierschutzauflagen und die Unfallgefahr hätten dazu geführt, dass sich die Tierzucht mit dem Thema befasse, sagt Josef Miesenberger, der Geschäftsführer des Fleckviehzuchtverbandes Inn- und Hausruckviertel in Ried. Heuer wurde mit Stolz der Stier "Mahango P*" präsentiert: ein genetisch hornloses Rind. "20 bis 30 Prozent der Besamungen sind schon mit Samen hornloser Stiere", sagt Miesenberger. Und: "Die teuersten Stierkälber sind derzeit die von hornlosen Stieren." Bauern machen Tempo, weil die gesamte Herde hornlos sein sollte.

Für Miesenberger gibt es, anders als für die Schweizer Tierwohlaktivisten, kein ästhetisches Problem: "Wer eine Herde sieht, dem fällt der Unterschied nicht auf." Manche Rinderrassen, etwa Galloway und Angus, hätten von Natur aus keine Hörner.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema