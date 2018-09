Schweden steht nach dem Erfolg der Rechten vor politischer Zeitenwende

STOCKHOLM. Die politische Architektur in Schweden hat sich mit der Reichstagswahl vom Sonntag fundamental verändert.

Regierungschef Stefan Löfven will trotz der krachenden Niederlage seiner Sozialdemokraten im Amt bleiben. Bild: REUTERS

Traditionell wird das Königreich entweder vom linken Block unter der Führung der Sozialdemokraten oder vom bürgerlich-liberalen Block, angeführt von den Moderaten, regiert. Den Premier und die Regierung stellte in der Regel jene Allianz, die vorne lag.

Möglich macht das ein spezieller Passus in der Verfassung: Gewählt ist die Regierung, wenn sie keine absolute Mehrheit gegen sich hat. Dazu kam, dass niemand an den rechten, EU-feindlichen Schwedendemokraten anstreifen wollte.

Seit Sonntag stehen jedoch sowohl die Blockpolitik als auch der Abgrenzungskurs nach rechts auf dem Prüfstand. Die derzeit regierenden Sozialdemokraten unter Premier Stefan Löfven vermieden zwar den prophezeiten Totalabsturz, fuhren mit nur noch 28,4 Prozent jedoch ein desaströses Ergebnis ein.

Löfven will dennoch weiterregieren – und hat noch in der Wahlnacht ein Ende des traditionellen Blockdenkens gefordert: Parteien des rot-grünen und des liberal-konservativen Lagers müssten über eine Zusammenarbeit nachdenken, um den Rechtspopulisten keine Macht zu geben. "Das ist kein Machtspiel – es ist eine demütige Einsicht, dass keine Partei Schweden alleine führen kann", so Löfven. Alle ernsthaften Politiker hätten eine Verantwortung für das Land. Wer Schweden verbessern wolle, müsse die Kräfte bündeln. Eine Schnittmenge hätte der linke Block etwa mit den Liberalen und/oder mit der Zentrumspartei von Annie Lööf.

Bürgerlich-liberale Regierung?

Eine andere Möglichkeit ist aber, dass der bürgerlich-liberale Block eine Regierung bildet – und diese von den Schwedendemokraten dulden lässt. Jimmy Åkesson, der Chef der Rechtspopulisten, hat bereits mehr Einfluss auf die Politik im Königreich gefordert. Er tritt mit großem Selbstvertrauen auf, da seine Partei, die ihre Wurzeln im rechtsextremen Milieu hat, von 12,9 auf 17,6 Prozent zugelegt hat. "Wir werden großen Einfluss gewinnen auf das, was in Schweden in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren passieren wird", sagte Åkesson.

Dann müsste allerdings der Vorsitzende der konservativen "Moderaterna", Ulf Kristersson, über seinen Schatten springen. Noch in der Wahlnacht hat er nämlich die ersten Avancen von Åkesson brüsk zurückgewiesen. Zugleich hat er den aktuellen Premier Löfven jedoch zum Rücktritt aufgefordert. "Diese Regierung ist abgelaufen", sagte er.

