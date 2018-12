Schüsse auf Straßburger Weihnachtsmarkt: Täter auf der Flucht

STRASSBURG. Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Weihnachtsmarkt der französischen Stadt Straßburg das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Neun weitere wurden laut Polizeiangaben bei dem Schusswaffenvorfall verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Polizei sieht Terrorhintergrund. Bild: VINCENT KESSLER (X00403)

Soldaten haben nach dem Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am Dienstagabend den mutmaßlichen Schützen angeschossen. Bei der Verfolgung des flüchtigen Verdächtigen sei es zu einem Feuergefecht bekommen, teilte die Polizei mit. Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Das französische Innenministerium sprach von einem "ernsthaften Sicherheitsvorfall" und forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Einen ähnlichen Appell hatte zuvor Straßburgs Vize-Bürgermeister Alain Fontanel veröffentlicht.

Anti-Terror-Spezialisten übernahmen Ermittlungen

Zu den Hintergründen der Schießerei lagen zunächst keine Angaben vor. Inzwischen geht die Polizei, von einem terroristischen Motiv aus. Innenminister Castaner sagte später, der Schütze von Straßburg sei identifiziert worden. Er sei wegen Straftaten polizeibekannt.

Augenzeugen berichteten, dass gegen 20.00 Uhr mehrere Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Augenzeugin zu AFP. "Eine von ihnen ist gestürzt - ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde."

Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten. "Die Terrorgefahr ist sehr hoch", hatte Frankreichs Innenstaatssekretär Laurent Nunez im November bei einem Besuch zu Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts gesagt. "Die Vorkehrungen sind getroffen, um dieses für Straßburg und Frankreich so wichtige Ereignis mit seinen vielen Besuchern aus aller Welt zu sichern."

Nach dem schweren Angriff drückte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein Mitgefühl aus. "Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile", schrieb Juncker am Dienstagabend bei Twitter. Straßburg sei eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. "Werte, die wir immer verteidigen werden." Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs.

EU-Parlament abgeriegelt

Nach den Schüssen auf dem Markt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

ORF-Reporter Peter Fritz war unmittelbar in der Nähe des Tatortes. Auf Twitter schilderte er dramatische Szenen.

Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt #straßburg — Peter Fritz (@hpfpeterfritz) 11. Dezember 2018

Notfallplan verfügt

Im Laufe des Abends hieß es, man gehe von einem Terroranschlag aus. Jedenfalls hätten die Behörden den „Plan blanc“ („weißen Plan“) verfügt, einen Notfallplan, mit dem die Krankenhäuser in Alarmbereitschaft versetzt werden.

Frankreich ist in der Vergangenheit von einer Welle islamistischen Terrors überzogen worden. Dort gilt seit längerem eine stark erhöhte Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 starben rund 240 Menschen bei Anschlägen. Allein bei der folgenschwersten Attentatswelle kamen im November 2015 130 Menschen in Paris ums Leben

