Schneemann auf Bahngleisen

LINZ-LAND. Einen schlechten Scherz erlaubte sich eine bisher unbekannte Person, die in der Nacht auf Samstag einen Schneemann auf Bahngleisen in Leonding baute.

Symbolbild Bild: APA

In der Nacht auf Samstag meldete der ÖBB-Notfallkoordinator einen Bahnunfall im Bereich Leonding bei der Polizei. Der Lokführer schilderte, dass er eine Person mit weißer Jacke vorbeihuschen sah und anschließend einen dumpfen Schlag hörte. Mehrere Polizeistreifen suchten daraufhin mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem ÖBB-Koordinator die Bahnstrecke ab. Der mutmaßliche Unfall hätte sich bei einer Brücke nahe dem Larnhauserweg ereignet. An der geschilderten Unfallstelle fand die Polizei einen großen Schneehaufen und eine grüne Jacke. Die Polizei stellte fest, dass sich jemand einen Scherz erlaubt und einen Schneemann mit einer Jacke bekleidet direkt auf die Gleise gebaut habe. Bei der vom Lokführer wahrgenommenen Person in weißer Jacke dürfte es sich um den unbekannten Täter handeln, der kurz vor der Kollision die Gleise verlassen habe.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema