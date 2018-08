Saudi-Arabien "duldet keine Einmischung"

RIAD. Nach Kritik an der Menschenrechtslage wurde der kanadische Botschafter des Landes verwiesen.

Kronprinz Mohammed bin Salman Bild: Reuters

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Kanada eskaliert: Nach Kritik der kanadischen Außenministerin an der Menschenrechtslage hat die saudische Regierung den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen und ein Handelsabkommen mit Kanada auf Eis gelegt.

Anlass war ein Tweet der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland, in dem sie die Freilassung der saudi-arabischen Aktivistin Samar Badawi forderte. Auch die kanadische Botschaft in Riad hatte sich "ernsthaft besorgt" über eine neue Welle von Festnahmen von Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien gezeigt und deren sofortige Freilassung gefordert.

Dies sei eine eklatante und unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Saudi-Arabiens, zeigte sich das saudische Außenministerium empört. Die kanadische Position sei ein Affront, der eine harte Antwort erfordere, um weiteren Versuchen einer Einmischung zuvorzukommen. Botschafter Horak müsse das Land binnen 24 Stunden verlassen.

Die Aktivistin Badawi war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vergangene Woche gemeinsam mit einer Mitstreiterin festgenommen worden. Die beiden Frauen hatten jahrelang für das Recht gekämpft, in dem ultrakonservativen Königreich Auto fahren zu dürfen. Die Festnahmen seien ein Signal, dass das saudische Königshaus jeden Widerspruch gegen seine autokratische Herrschaft als Bedrohung verstehe. Unterstützung bekam Riad aus Bahrain: "Das Königreich versichert seine volle Solidarität mit Saudi-Arabien gegenüber jedem, der versucht, dessen Souveränität zu unterminieren", twitterte Bahrains Außenminister.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema