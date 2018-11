Saudi-Arabien: Berlin stoppt alle Rüstungslieferungen

BERLIN / RIAD. Scharfe Reaktion auf die Tötung des Reporters Jamal Khashoggi.

Das für Saudi-Arabien bestimmte Patrouillenboot wird noch länger in der Lürssen-Werft in Wolgast ankern. Bild: REUTERS

Berlin verliert allmählich die Geduld mit seinem engen Verbündeten Saudi-Arabien und verhängt Sanktionen: Wegen der unzureichenden Aufklärung der Tötung des regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul stoppt die deutsche Bundesregierung alle Rüstungslieferungen ins wahhabitische Königreich.

Bisher hatte Deutschland lediglich von neuen Exportgenehmigungen abgesehen und angekündigt, den Umgang mit bereits erteilten Genehmigungen zu prüfen. Diese Prüfung ist nun offensichtlich weitgehend abgeschlossen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin sagte gestern, derzeit gebe es keine Ausfuhren nach Saudi-Arabien. Klar sei auch, dass keine Genehmigungen erteilt würden. Wie lange der Exportstopp gilt, ist nicht bekannt.

300 Jobs in Werft betroffen

Vom Stopp der Rüstungslieferungen ist insbesondere die Lürssen-Werft in Wolgast im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern betroffen, die 20 Patrouillenboote nach Saudi-Arabien liefern möchte. Zwei der Schiffe sind bereits fertig, ihre Ausfuhr war bereits genehmigt. Zudem wurde mit dem Bau von acht weiteren Booten bereits begonnen. Laut deutschen Medienberichten hängen alleine an diesem Auftrag 300 Arbeitsplätze.

18 Einreiseverbote für Saudis

Zuvor hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) in Brüssel bekanntgegeben, dass Deutschland 18 Verdächtige in dem Mordfall mit Einreiseverboten belege. Mit dem Schritt dürften die Betroffenen grundsätzlich auch nicht mehr in andere Länder des Schengenraums einreisen, zu dem insgesamt 26 europäische Staaten gehören.

Bei den betroffenen Personen handelt es sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes um das mutmaßliche 15-köpfige Mordkommando sowie um drei weitere Personen, die im Verdacht stehen, an der Organisation mitbeteiligt gewesen zu sein. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gehört allerdings nicht dazu.

Nach wie vor gibt es mehr Fragen als Antworten bei der Aufklärung dieses Falles", sagte Maas. Dies gelte sowohl für die Umstände der Tat selbst als auch für "die Hintermänner". Die Bundesregierung stimme sich in dem Fall eng mit Frankreich und Großbritannien ab und behalte sich "weitere Schritte" vor.

Im Saudi-Konsulat ermordet

Jamal Khashoggi, der zuletzt als Kolumnist für die "Washington Post" arbeitete, ist verschwunden, seitdem er am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betrat. Nach wochenlangen Dementis hatte Saudi-Arabien unter internationalem Druck schließlich zugegeben, dass Khashoggi in dem Konsulat zu Tode kam, dies jedoch zunächst als Folge eines Streits dargestellt.

Erst später gab Riad indirekt zu, dass Khashoggi von Agenten des Königreichs vorsätzlich getötet wurde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema