Säbelrasseln am Persischen Golf und Roten Meer: Jetzt droht auch Israel

TEHERAN. Die USA wollen eine Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran verhindern.

Die US-Navy mit dem Kreuzer "USS Princeton" auf Beobachtungsposten in der international stark frequentierten Straße von Hormuz. Bild: REUTERS

Noch hat der Iran nicht bestätigt, dass seine Revolutionsgardisten in den kommenden Tagen ein großes Militärmanöver im Persischen Golf und der Straße von Hormuz beginnen wollen. Für die Übung werden nach Erkenntnissen von US-Militärs mehr als 100 Schiffe vorbereitet. Es handelt sich dabei in erster Linie um Schnellboote, die auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten in der Lage sind, Raketen und Torpedos auf gegnerische Ziele abzufeuern.

"Wir beobachten das genau und arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um die freie Schifffahrt auf internationalen Wasserstraßen sicherzustellen", sagte US-Marine-Kapitän Bill Urban, Sprecher der US-Truppen im Nahen Osten.

Die Methoden der vom Iran bevorzugten asymmetrischen Kriegsführung werden von den USA mit Sorge beobachtet. Vor 30 Jahren hatte der am Eingang der Straße von Hormuz eingesetzte US-Kreuzer "USS Vincennes" einen nach Dubai fliegenden "Iran Air"-Airbus fälschlicherweise als Jagdbomber identifiziert und abgeschossen. Der tödliche Fehler des später von Ronald Reagan ausgezeichneten Kapitäns kostete 290 Menschen das Leben. Zum Zeitpunkt der Tragödie hätten iranische Schnellboote die "USS Vincennes" "in Bedrängnis" gebracht.

Rohani will Ärger vermeiden

"Erneuten Ärger auf den weltweiten Wasserstraßen" möchte Irans Präsident Hassan Rohani vermeiden. Das Recht seines Landes zum Ölexport werde man "aber nicht einfach aufgeben." Schon jetzt hat das Land mit Wirtschaftsproblemen zu kämpfen. Die Währung Rial befindet sich im freien Fall. Gleichzeitig explodieren die Preise für Grundnahrungsmittel. Und das Schlimmste, ein von den USA erzwungener Ausfall der Ölexport-Einnahmen, steht dem Land womöglich noch bevor.

Dass die Revolutionsgardisten in einem "Worst Case Scenario" reagieren werden, steht für Beobachter außer Frage. Eine Sperre der Straße von Hormuz halten Experten in Dubai für unwahrscheinlich. Die sich verschärfende Iran-Krise sorge schon jetzt für Verunsicherung in der Golfregion.

US-Präsident Donald Trump hatte zwar erst am Montag dem Iran "Gespräche ohne Vorbedingungen" angeboten. Die Offerte wies Teheran jedoch als "zynisch und unseriös" zurück.

In den Konflikt schaltete sich jetzt auch Israel ein. Premierminister Benjamin Netanjahu drohte mit Militäraktionen, falls die Islamische Republik die Meerenge Bab al-Mandeb zwischen Südarabien und Ostafrika sperren sollte. Dort hatten vermutlich von der schiitischen Hisbollah-Miliz unterstützte Houthi-Rebellen zu Wochenbeginn zwei saudische Tanker von Schnellbooten aus beschossen.

