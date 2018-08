"Sachsen ist mittlerweile stark braun gesprenkelt"

DRESDEN/CHEMNITZ. Nach den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz gibt es Forderungen nach "knallhartem Handeln"

Die Polizei in Chemnitz war angesichts der Übermacht der rechtsradikalen Demonstranten zeitweise überfordert Bild: APA/AFP/DPA/SEBASTIAN WILLNOW

Nach dem tödlichen Messerstich, den darauffolgenden rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz und der Veröffentlichung eines Haftbefehls zum Tötungsdelikt in der sächsischen Stadt werden die Forderungen nach einem "entschiedeneren Handeln" von Politik und Strafverfolgungsbehörden lauter.

Die Politik müsse "spürbar" agieren, forderte der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) gestern. Es sei inzwischen unübersehbar, dass Rassismus und Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft "salonfähig" seien, sagte BDK-Vize Sebastian Fiedler. Dies bilde den Nährboden für Rechtsextremismus und politisch motivierte Kriminalität.

"Alarmsignal für die Politik"

Rechtsextreme Straftäter verspürten "von Teilen der Bevölkerung eine Form der Rückendeckung und rechtfertigen dadurch ihre Straftaten vor sich selbst", sagte Fiedler. Die Politik müsse daher reagieren. "Knallhartes rechtsstaatliches Vorgehen gegen rechte Kriminelle ist dabei ebenso Pflicht wie Prävention in einer völlig neuen Dimension", so Fiedler.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, verwies gestern auf die Personalknappheit bei der Polizei. "Es gibt Räume, wo das Recht nicht durchgesetzt wird, weil es ein Vollzugsdefizit gibt." Die Ausschreitungen in Chemnitz sollten "ein Alarmsignal für die Politik sein, mit aller Konsequenz zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen".

Auch in der Wirtschaft wächst die Sorge angesichts der jüngsten Vorfälle in Chemnitz: Die Geschäftsführerin der in Sachsen ansässigen Uhren-Firma Nomos, Judith Borowski, sagte, der Rechtsextremismus sei zur "gefährlichen Normalität" herangereift. "Sachsen ist stark braun gesprenkelt."

Das seien "nicht nur ein paar Ewiggestrige und Neonazis. Die Fremdenfeindlichkeit, der Hass auf die etablierte Politik, die Enttäuschung über die Demokratie – das alles findet hier mittlerweile einen breiten Konsens."

Beobachtung der AfD?

Die SPD verlangt angesichts von Aufrufen zur Selbstjustiz und Drohungen gegen Journalisten eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. "Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass weite Teile der AfD völkisch-nationalistisches Gedankengut vertreten und rechtsextreme Gewalttaten verharmlosen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Der Verfassungsschutz muss diese Aktivitäten genau beobachten."

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hatte nach dem Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz, der mutmaßlich von einem Syrer und einem Iraker erstochen wurde, und dem folgenden Aufmarsch von Rechten auf Twitter von der Bürgerpflicht geschrieben, eine "todbringende Messermigration zu stoppen". Die AfD im hessischen Hochtaunuskreis drohte auf Facebook Journalisten mit Gewalt.

Pöbler verlässt LKA

Konsequenzen: Jener Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden Mitte August ZDF-Reporter anpöbelte, muss den Polizeidienst des Freistaats verlassen. Ab 3. September: Wie das LKA gestern mitteilte, wird der Mann "mit seiner Zustimmung bis auf Weiteres eine andere adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen". Der Wechsel werde zum 3. September wirksam, der Entscheidung sei ein Gespräch mit dem Beamten und seinem Anwalt vorausgegangen.

