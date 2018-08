SPD wirbt mit Söders Slogan

MÜNCHEN. "Söder macht’s." Mit diesem einfachen Slogan will die CSU möglichst viele Bayern vor der Landtagswahl im Oktober überzeugen. Doch Söders Wahlkampf-Team hat sich ein Versäumnis geleistet, das sich die SPD zunutze gemacht hat.

Die Plakat-Kampagne, die den Slogan in Großbuchstaben vor grünem Hintergrund zeigt, funktioniert nicht im Netz. Die Domain soeder-machts.de haben sich nämlich die Sozialdemokraten gesichert. Und so erfährt der Besucher dort zwar, was Söder macht – allerdings laut SPD falsch macht.

