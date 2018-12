SPD: Neuer Anlauf für Ausschluss von Thilo Sarrazin

BERLIN. Der ehemalige Berliner Finanzsenator und umstrittene Autor Thilo Sarrazin ist seit Sommer mit seinem neuesten islamkritischen Werk ("Feindliche Übernahme") in den Bestsellerlisten vertreten.

Ungeliebtes Parteimitglied Bild: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Weil dessen Ansichten der SPD "schweren Schaden" zufügten, kündigte deren Generalsekretär Lars Klingbeil gestern den nächsten Anlauf an, um Sarrazin auszuschließen.

Bisher war man etwa nach Erscheinen des Bestsellers "Deutschland schafft sich ab" gescheitert, weil die Hürden für einen Ausschluss hoch sind. Und Sarrazin selbst will die Partei nicht freiwillig verlassen. Er erwarte nun in Ruhe, "was der Vorstand mir schreiben wird", sagte Sarrazin, der von einem "innerparteilichen Machtkampf um die künftige Linie in der SPD" sprach.

Klingbeil setzt auf einen "umfassenden Bericht" einer eigens eingerichteten Untersuchungskommission zu Sarrazins Thesen. Auf dieser Grundlage habe der SPD-Vorstand entschieden, nun ein neues Parteiausschlussverfahren einzuleiten.

