Russland: Durch US-Ultimatum eskalieren Spannungen

MOSKAU. Russland hat das Ultimatum der USA im Streit über den Abrüstungsvertrag für Mittelstreckenraketen zurückgewiesen. Mit dem Schritt der Regierung in Washington eskalierten die Spannungen, erklärte das Präsidialamt in Moskau am Mittwoch. Die USA manipulierten die Fakten, um dann selbst aus dem Vertrag aussteigen zu können.

Es kriselt zwischen Amerika und Russland. Bild: (AFP)

US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Dienstag bei einem Treffen der NATO-Ressortchefs erklärt, Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen doch noch zu erfüllen. Andernfalls würden die USA ihren Rückzug aus dem Abkommen einleiten. Die NATO-Außenminister stärkten den USA demonstrativ den Rücken.

Sie warfen Russland in einer formellen Erklärung einen klaren Verstoß gegen das 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossene Abkommen vor. Insbesondere in Europa wird befürchtet, dass eine Aufkündigung des Vertrags ein neues Wettrüsten auslösen könnte.

Auf Basis des INF-Vertrags wurden die meisten nuklearen und konventionellen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite abgebaut. Erstmals wurden zwei Kategorien von Atomwaffen verboten, was seinerzeit als doppelte Nulllösung bezeichnet wurde. Die Zerstörung dieser Waffen wurde gegenseitig kontrolliert. In den 80er-Jahren hatte es in Europa eine breite Protestbewegung gegen die Mittelstreckenwaffen gegeben.

Russland warnt Länder mit US-Mittelstreckenraketen

Russland droht Ländern, die neue US-Mittelstreckenraketen bei sich stationieren sollten, mit Gegenmaßnahmen. Generalstabschef Waleri Gerassimow sagte am Mittwoch in Moskau vor ausländischen Militärdiplomaten: "Nicht das Territorium der USA, sondern das der Länder, die amerikanische Kurz- und Mittelstreckenraketen stationieren lassen, wird zum Objekt der Zerstörung bei einer Antwort Russlands."

Von russischer Seite werde der drohende Ausstieg nicht ohne Antwort bleiben, betonte Gerassimow. Durch die Ankündigung der USA, aus dem Vertrag mit Moskau auszusteigen, sei die Rüstungskontrolle schwieriger geworden. "Wir betrachten dies als einen sehr gefährlichen Schritt, der nicht nur die europäische Sicherheit, sondern auch die strategische Stabilität im Allgemeinen beeinträchtigen kann."

Nach Angaben von Gerassimow hat Russland den Ausbau seines Radarsystems entlang der Grenze abgeschlossen. "Dies garantiert das Orten von Raketen aus allen Richtungen." Er sprach zugleich von einer zunehmenden Präsenz der NATO an der Grenze zu Russland und erklärte: "Unter diesen Bedingungen ergreifen wir alle erforderlichen Maßnahmen, um die militärische Sicherheit zu gewährleisten."

