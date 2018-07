Russen wollen "Rente erleben"

MOSKAU. In Russland haben landesweit zehntausende Menschen gegen die geplante Anhebung des Pensionsalters demonstriert.

Zehntausende gegen Putins Reform Bild: Reuters

In fast allen größeren Städten fanden Kundgebungen statt, zu denen die Kommunistische Partei aufgerufen hatte.

Die Partei von Staatschef Wladimir Putin will das Pensionsantrittsalter bei Frauen schrittweise von 55 auf 63 Jahre anheben und bei Männern von 60 auf 65 Jahre. "Wir wollen von unseren Pensionen leben und nicht bei der Arbeit sterben", stand auf einem der Banner der Demonstranten in Moskau. Die Kritik bezieht sich auf die vergleichsweise niedrige Lebenserwartung in Russland: Eine Anhebung des Pensionsalters könnte dazu führen, dass vor allem Männer kaum mehr den Ruhestand erleben – sie werden im Durchschnitt 65 Jahre alt.

