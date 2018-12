Regierungskrise in Belgien

BRÜSSEL. Die flämische Nationalistenpartei N-VA verlässt die belgische Regierungskoalition.

Dies bestätigte Belgiens Innenminister und Vize-Regierungschef Jan Jambon laut Nachrichtenagentur Belga. Die N-VA hatte sich gegen den Migrationspakt der Vereinten Nationen ausgesprochen, den jedoch Belgiens liberaler Ministerpräsident Charles Michel heute auf der UNO-Konferenz in Marrakesch unterstützen will. Michel deutete gestern an, mit einer Minderheitsregierung weitermachen zu wollen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema