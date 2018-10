Rechte Terrorgruppen

NSU: 2011 flog der "Nationalsozialistische Untergrund" mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf. Die beiden Männer ermordeten zehn Menschen, am Ende nahmen sie sich das Leben. Nach mehr als fünf Jahren Prozess wurde Zschäpe im Juli 2018 zu Lebenslang verurteilt.Gruppe Freital: Die acht Mitglieder der Vereinigung wurden im März 2018 vom OLG Dresden wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes zu Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt. Die Gruppe hatte 2015 fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Freital und Dresden verübt.Oldschool Society: Die rechtsextreme Terrorgruppe plante Anschläge auf Asylquartiere, um Flüchtlinge aus Deutschland zu vertreiben. Im März 2017 verurteilte das OLG München vier Mitglieder zu Haftstrafen von drei bis fünf Jahren.Kameradschaft Süd: Wegen der Planung eines Bombenanschlags auf die Einweihungsfeier des Jüdischen Zentrums München verurteilte das Oberste Landesgericht Bayern im Mai 2005 den Neonazi Martin Wiese zu sieben Jahren Haft.Bayerische Schießsportgruppe München: Im April 2017 wurden bei Mitgliedern illegale Waffen beschlagnahmt. Bei der Gruppe könnte es sich um den "bewaffneten Arm" der Pegida-Gruppierung handeln, sagte der damalige bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).