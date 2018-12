Reaktionen auf die Wahl von Kramp-Karrenbauer

HAMBURG. Gratulationen aus den eigenen Reihen, aber auch von Seiten der SPD für Kramp-Karrenbauer. Welche Reaktionen es noch auf die Wahl der neuen CDU-Chefin gibt, lesen Sie hier:

Bild: AFP

Seehofer gratuliert Kramp-Karrenbauer

Noch-CSU-Chef Horst Seehofer hat Annegret Kramp-Karrenbauer zu deren Wahl zur CDU-Vorsitzenden gratuliert. "Meine herzlichen Glückwünsche zur Wahl zur neuen Vorsitzenden der CDU. Viel Glück und Erfolg im neuen Amt! Auf gute Zusammenarbeit mit der CSU!", schrieb Seehofer am Freitag auf Twitter. Es war seine erste Nachricht unter seinem Account als CSU-Vorsitzender.

München. Kramp-Karrenbauer hatte sich auf einem CDU-Parteitag in Hamburg kurz zuvor gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn durchgesetzt.

Seehofer tritt am 19. Jänner als CSU-Chef ab. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder soll dann auf einen Sonderparteitag zu seinem Nachfolger gewählt werden.

SPD-Chefin Nahles bietet "gute Zusammenarbeit" an

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine gute Zusammenarbeit in der Koalition angeboten. "Sie tritt in große Fußstapfen", erklärte Nahles am Freitag nach der Wahl Kramp-Karrenbauers. "Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg."

Berlin. Jetzt gehe es darum, Probleme zu lösen, betonte Nahles und zählte auf: "Die Zukunft der Renten sichern, den Wert der Arbeit anerkennen, den Zusammenhalt in Europa stärken und vieles mehr." Die SPD-Partei- und Fraktionschefin fügte hinzu: "Ich biete in der Koalition gute Zusammenarbeit an."

Industrie fordert neue CDU-Chefin zu "kluger Wirtschaftspolitik" auf

Der deutsche Industrieverband BDI hat die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer "klugen Wirtschaftspolitik" aufgefordert und seine Forderung nach einer Steuerreform bekräftigt. BDI-Präsident Dieter Kempf erklärte am Freitag in Berlin: "Von der neuen CDU-Vorsitzenden müssen frische Impulse und Ideen zum Beispiel in der Steuer- und Finanzpolitik ausgehen." Die deutsche Industrie stehe angesichts weltweiter Risiken und sich eintrübender Konjunkturerwartungen unter Druck. Die Wirtschaft fordert seit langem Steuerentlastungen für deutsche Firmen, auch unter Verweis auf die Senkung von Unternehmensteuern in den USA und anderen Ländern.

AfD sieht Fortsetzung der Politik Merkels

Die AfD hat die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin als Bestätigung des Kurses der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. "Kramp-Karrenbauer bedeutet: Weiter so! Sie ist Merkel 2.0", erklärte AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel am Freitag.

"Mit ihr wird sich der Linkskurs der CDU fortsetzen und damit haben auch die letzten konservativen Christdemokraten ihren Kampf verloren und in der Union keine politische Heimat mehr." Als von Merkel eingesetzte Generalsekretärin sei Kramp-Karrenbauer bereits die offensichtliche Wunschnachfolgerin der Kanzlerin gewesen, argumentierte Weidel.

AfD-Parteichef Alexander Gauland sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag), die neue CDU-Chefin sei "die Fortsetzung von Merkel mit anderen Mitteln". "Sie hat die Flüchtlingspolitik mitgetragen und wird sie nicht korrigieren."

Kurz gratuliert Kramp-Karrenbauer

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl zur neuen CDU-Parteichefin - einer "wichtigen Funktion" - gratuliert. Die bisherige Parteichefin und deutsche Kanzlerin Angela Merkel habe die CDU "entscheidend geprägt", sagte Kurz am Rande seines Besuches in Ruanda am Freitag.

Kigali/Berlin. Bei der Bewerbung um die Parteispitze hätten sich alle drei Kandidaten - neben Kramp-Karrenbauer der Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn einem "fairen Wettbewerb" gestellt und sich durch einen "fairen und wertschätzenden Umgang untereinander" ausgezeichnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema