Putins Vertrauter bleibt Bürgermeister von Moskau

MOSKAU. Sergej Sobjanin bleibt Bürgermeister von Moskau. Der kremltreue Amtsinhaber wurde mit 70,02 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Doch die Mehrheit der Moskauer blieb den Urnen fern.

Sobjanin und Putin Bild: APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEI DRUZHININ

Sobjanins deutlicher Sieg hat mehrere Gründe und war keine Überraschung: Denn der 60-Jährige ist ein loyaler Weggefährte von Kremlchef Wladimir Putin. Dieser hatte ihm den Rücken gestärkt und alle ernsthaften Konkurrenten von der Wahl ausgeschlossen. Weil Sobjanin vor fünf Jahren erst in einer Stichwahl gegen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gewonnen hatte, waren diesmal nur Vertreter der "geduldeten" Opposition zugelassen. Ersten Auszählungen zufolge erhielt nur der Kommunist Wadim Kumin mehr als zehn Prozent der Stimmen. Sobjanin sitzt seit 2010 im Moskauer Rathaus. Seine Amtszeit ist in erster Linie mit großen Bauvorhaben und der Modernisierung der 12-Millionen-Metropole verbunden. Gleichzeitig kritisieren viele Moskauer, dass soziale Ausgaben systematisch gekürzt wurden. Vor allem bei Bildung und Gesundheit werde gespart, klagen sie. Zudem kursieren Zweifel, ob Sobjanin den 29-Milliarden-Euro-Jahreshaushalt der russischen Hauptstadt völlig ohne Eigennutz ausgibt. Angeblich soll ein Großteil der Aufträge an Firmen vergeben worden sein, die mit seiner Exfrau Irina in Verbindung stehen.

Der hochgewachsene Westsibirier mit der grauen Bürstenfrisur hat es jedenfalls nicht geschafft, die Herzen der Moskauer zu erobern: Rund 7,2 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Insgesamt nutzten aber nur knapp 30 Prozent ihr Stimmrecht. Für die niedrige Wahlbeteiligung gibt es auch einen anderen Grund: Der Oppositionelle Nawalny hatte für den Wahltag zu landesweiten Demonstrationen gegen die umstrittene Pensionsreform aufgerufen, an denen bis zu 80.000 Menschen teilgenommen haben sollen. Mehr als 1000 wurden festgenommen.

Auch in vielen Regionen Russlands wurden am Sonntag die Gouverneure und lokalen Parlamente neu gewählt. Wenig überraschend machten fast überall kremltreue Kandidaten das Rennen.

