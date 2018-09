Protest Italiens vor Besuch von Kurz bei Premier Conte

Als "anachronistischen Revanchismus" bezeichnete das italienische Außenministerium die Pläne der Bundesregierung in Wien. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in dessen Folge Südtirol zu Italien kam, würden Österreichs Pläne, "den Charakter eines anachronistischen Revanchismus" bekommen, hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Presseaussendung des italienischen Außenministeriums.

Eine "einseitige Initiative" Österreichs in Sachen Doppelpass wäre laut der Presseaussendung "unangebracht" vor allem angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Südtirol. Die Pläne der Regierung in Wien seien "schwer begreifbar", vor allem wenn man bedenke, dass Österreicher und Italiener die gemeinsame EU-Staatsbürgerschaft teilen. "Es ist wirklich seltsam, dass eine Initiative dieser Art in einem Land - Österreich - diskutiert wird, das den EU-Ratsvorsitz innehat", hieß es in dem Schreiben.

Außenminister kommt nicht nach Wien

Wegen Österreichs Plänen in Sachen Doppelpass wird der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi daher nicht zu einem bilateralen Treffen in Wien kommen, das Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) plane. Ein Klima des "gegenseitigen Vertrauens", eine "unentbehrliche Bedingung für das Gelingen dieser Art von Treffen", sei derzeit nämlich nicht vorhanden, hieß es.

Kurz wird am Dienstag ein Arbeitsgespräch mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte in Rom führen. Hauptthemen der Gespräche werden nach Angaben des Bundeskanzleramts die Vorbereitung des informellen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am 19. und 20. September in Salzburg sowie die EU-Afrika-Politik sein, wie schon zuvor bei den Besuchen von Kurz in Madrid, Berlin und Paris. Österreich hat rund um die Doppel-Pass-Pläne betont, im Einvernehmen mit Rom