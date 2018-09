Präsident als Scharfschütze: Putin testete neue Kalaschnikow

MOSKAU. Russlands Präsident Wladimir Putin hat einmal mehr seine Männlichkeit zur Schau gestellt und Treffsicherheit mit einer Kalaschnikow bewiesen.

Der russische Präsident inszenierte sich zum wiederholten Male selbst. Bild: APA/AFP

Das Staatsfernsehen zeigte am Mittwoch Bilder, wie Putin mit Schutzbrille und Kopfhörern ausgestattet ein neues Gewehr des russischen Waffenherstellers testet.

Putin habe auf dem Übungsgelände von Kalaschnikow nahe Moskau fünf Mal abgefeuert und das Ziel "in mehr als der Hälfte der Fälle" getroffen, berichtete der Sender Rossija 24. Das Ziel sei "etwa in der größten Entfernung" aufgestellt gewesen, lobte der Sender. Es habe so gewirkt, als habe Putin wie ein professioneller Scharfschütze die Luft angehalten und auf seinen Herzschlag geachtet, als er den Abzug gedrückt habe.

Putin ist für seine Selbstdarstellung bekannt: Er posiert gern mit Raubtieren oder zeigte sich schon, wie er mit nacktem Oberkörper durch die Taiga reitet. Der Waffenhersteller Kalaschnikow ist vor allem für sein Sturmgewehr AK-47 bekannt, überraschte kürzlich aber mit der Enthüllung seines ersten Elektroautos.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema