Nordkorea baut weiter am Raketenprogramm

US-Geheimdienste warnen: Trotz Gesprächen mit den USA rüstet Diktator Kim weiter auf.

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Gipfel mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un das Ende der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea verkündet. Neue Erkenntnisse der US-Geheimdienste beweisen etwas anderes.

Die Satellitenaufnahmen zeigen rege Aktivitäten auf dem Gelände der großen Forschungseinrichtung Sanumdong am Stadtrand von Pjöngjang. "Wir sehen, dass sie zur Arbeit gehen, wie zuvor", interpretiert ein Geheimdienstmitarbeiter die Fotos der "National Geospatial Intelligence Agency" gegenüber der Washington Post. Zusammen mit anderen Erkenntnissen der US-Dienste seien dies klare Hinweise auf Arbeiten an weiteren Langstreckenraketen.

"Könnten US-Küste erreichen"

In Sanumdong hatten die Nordkoreaner zwei mit Flüssigtreibstoff angetriebene Interkontinentalraketen vom Typ Hwasong-15 gebaut. Unabhängige US-Analysten wie Joel Witt von der Organisation "North 38" sagen, die Tests dieser Raketen hätten gezeigt, dass sie Ziele an der Ostküste der USA erreichen könnten. "Sie haben die Antriebe hinbekommen, aber noch nicht die anderen hochtechnologischen Herausforderungen."

Experten vermuten, Nordkorea arbeite in Sanumdong an dem Problem, einen auf die Langstreckenrakete montierten Sprengkopf beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht verglühen zu lassen. Verdächtig sei, dass auf den Aufnahmen dieselben Sattelschlepper zu sehen seien, mit denen Nordkorea schon in der Vergangenheit seine Interkontinental-Raketen transportierte.

Die Enthüllungen kommen wenige Wochen nachdem US-Präsident Trump behauptete, Nordkorea sei dank seiner Vereinbarung mit dessen Diktator Kim Jong-un beim Gipfel von Singapur "nicht länger eine nukleare Bedrohung".

Tatsächlich hatte Kim nur eine sehr allgemeine Absichtserklärung unterschrieben, in der Beobachter nicht mehr als einen Startpunkt für weitere Verhandlungen sehen. "Sie haben ihr Nuklearprogramm nicht aufgegeben", sagt Ken Gause vom "Center for Naval Analysis". Von etwas anderem auszugehen, sei von Anfang an "blauäugig" gewesen.

"Lassen und nicht täuschen"

Darauf deuten auch andere Erkenntnisse der US-Geheimdienste hin, die seit dem Gipfel an die US-Medien durchsickerten. Demnach hätten Offizielle des Regimes in Pjöngjang Wege beraten, wie sie die USA über die tatsächliche Zahl ihrer Sprengköpfe und Raketen und Inspektoren täuschen könnten.

Außenminister Mike Pompeo, der mit Trump in Singapur war, räumte vergangene Woche bei einer Anhörung im Senat ein, dass Nordkorea "die Produktion von spaltbarem Material fortsetzt". Pompeo reagierte verärgert auf die Nachfrage, ob Kim den Präsidenten getäuscht habe: "Wir lassen uns nicht in die Irre führen."

