"Nicht mit AfD koalieren"

BERLIN. Bundestagspräsident Schäuble zieht rote Linie.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Bild: APA

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und CSU-Innenminister Horst Seehofer haben sich gegen Äußerungen in der Union gewandt, wonach eine Kooperation mit der rechten AfD nicht kategorisch ausgeschlossen werden solle.

Zu Äußerungen von AfD-Chef Alexander Gauland, der für seine Partei eine Koalition mit der CDU für eine denkbare Möglichkeit hält, sagte Schäuble der "Bild am Sonntag": "Da bin ich sehr klar: nicht mit der AfD."

Seehofer sagte der "Welt am Sonntag": "Herr Gauland kann sagen, was er will: Es gibt keine Koalition zwischen Union und AfD. Nein, nein, nein!"

