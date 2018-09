Neuer Korea-Gipfel noch im September

PJÖNGJANG/SEOUL. Bei einem weiteren Gipfeltreffen wollen Süd- und Nordkorea über praktische Maßnahmen zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms und einen dauerhaften Frieden reden.

Moon Jae-in und Kim Jong-un Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS

Südkoreas Präsident Moon Jae-in werde vom 18. bis zum 20. September Pjöngjang besuchen, sagte Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui-yong nach einem Besuch in Nordkorea. Moon werde zum dritten Mal Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Kim habe erneut seine Bereitschaft zur "kompletten Denuklearisierung" bekräftigt, sagte Chung. Er habe sich jedoch enttäuscht gezeigt, "dass es in der internationalen Gemeinschaft Zweifel an seinen Absichten" gebe. Ein Dreiertreffen der Vertreter beider koreanischen Staaten sowie der USA am Rande der UN-Vollversammlung in diesem Monat in New York schloss er aus. Zuletzt verstärkte sich die Skepsis, dass Pjöngjang die vereinbarte atomare Abrüstung tatsächlich angehen werde.

